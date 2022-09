Elezioni 2022, risultati in diretta: vince Giorgia Meloni, la conferenza stampa di Fratelli d’Italia alle 16

Giorgia Meloni è la vincitrice delle elezioni politiche 2022 in Italia: i risultati in tempo reale, gli eletti in Parlamento e la nuova assegnazione dei seggi.

Fratelli d'Italia si attesta come primo partito, balzo dello schieramento di Giorgia Meloni che ha raggiunto il 26% dei consensi e si consolida come prima forza politica del Paese. Al secondo posto il PD di Enrico Letta, che raccoglie il 19%: il leader del partito dichiara che non si candiderà come segretario al prossimo congresso dem.

Terzo posto per il Movimento 5 Stelle, che ottiene maggiori consensi rispetto ai sondaggi e si attesta al 15%, Beppe Grillo: "M5S come un nespolo". Male la Lega, che scivola al 9% dei consensi, solo un punto in più rispetto a Forza Italia.

Alle 16 la conferenza stampa di Giorgia Meloni in diretta, le prime parole dopo la vittoria: "Ora è il tempo della responsabilità, il Paese ha chiesto un governo di centrodestra a trazione Fratelli d'Italia".