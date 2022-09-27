Elezioni, i nomi degli eletti in Parlamento ai collegi plurinominali: la lista completa per Camera e Senato
Ora che il risultato delle elezioni politiche è definitivamente consolidato, è il momento di vedere chi è stato eletto anche nei collegi plurinominali di Camera e Senato. Chiaramente, il nuovo gruppo più numeroso in Parlamento sarà quello di Fratelli d'Italia, che ha vinto le elezioni. Il partito di Giorgia Meloni può infatti contare su 69 eletti nei plurinominali alla Camera e 34 al Senato. Nei plurinominali il centrodestra in totale può contare di 170 eletti, a cui vanno aggiunti tutti i candidati che sono stati eletti negli uninominali. La coalizione, quindi, può contare sulla maggioranza in Parlamento.
I candidati eletti nei collegi plurinominali alla Camera
Fratelli d'Italia: 69 eletti
ALBANO LUCIA – MARCHE (MARCHE – P01)
AMBROSI ALESSIA – TRENTINO -ALTO ADIGE/SÜDTIROLTRENTINO (ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01)
ANTONIOZZI ALFREDO – CALABRIA (CALABRIA – P01)
BALDELLI ANTONIO – MARCHE (MARCHE – P01)
BIGNAMI GALEAZZO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)
CANNATA GIOVANNI LUCA – SICILIA 2 (SICILIA 2 – P03)
CARETTA MARIA CRISTINA – VENETO 1 (VENETO 1 – P01)
CARETTA MARIA CRISTINA – VENETO 2 (VENETO 2 – P02)
CHIESA PAOLA MARIA – LOMBARDIA 4 (LOMBARDIA 4 – P01)
CIABURRO MONICA – PIEMONTE 2 (PIEMONTE 2 – P02)
CIRIELLI EDMONDO – CAMPANIA 2 (CAMPANIA 2 – P02)
COLOSIMO CHIARA – LAZIO 1 (LAZIO 1 – P02)
COLOSIMO CHIARA – LAZIO 1 (LAZIO 1 – P03)
COMBA FABRIZIO – PIEMONTE 2 (PIEMONTE 2 – P01)
COMBA FABRIZIO – PIEMONTE 2 (PIEMONTE 2 – P02)
DEIDDA SALVATORE – SARDEGNA (SARDEGNA – P01)
DONZELLI GIOVANNI – TOSCANA (TOSCANA – P01)
DONZELLI GIOVANNI – TOSCANA (TOSCANA – P03)
FERRO WANDA – CALABRIA (CALABRIA – P01)
FILINI FRANCESCO – VENETO 1 (VENETO 1 – P01)
FITTO RAFFAELE – PUGLIA (PUGLIA – P04)
FOTI TOMMASO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P01)
FOTI TOMMASO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P03)
FRASSINETTI PAOLA – LOMBARDIA 1 (LOMBARDIA 1 – P02)
FRASSINETTI PAOLA – SARDEGNA (SARDEGNA – P01)
FRASSINETTI PAOLA – LOMBARDIA 3 (LOMBARDIA 3 – P02)
FRIJIA MARIA GRAZIA – LIGURIA (LIGURIA – P01)
GEMMATO MARCELLO – PUGLIA (PUGLIA – P03)
KELANY SARA – LOMBARDIA 2 (LOMBARDIA 2 – P02)
LA PORTA CHIARA – TOSCANA (TOSCANA – P01)
LA PORTA CHIARA – UMBRIA (UMBRIA – P01)
LA PORTA CHIARA – TOSCANA (TOSCANA – P02)
LA SALANDRA GIANDONATO – PUGLIA (PUGLIA P01)
LEO MAURIZIO – SICILIA 2 (SICILIA 2 – P01)
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO – LAZIO 1 (LAZIO 1 – P02)
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO – LAZIO 2 (LAZIO 2 – P02)
LOPERFIDO EMANUELE – FRIULI-VENEZIA GIULIA (FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 )
LUCASELLI YLENJA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)
LUCASELLI YLENJA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P03)
MACCARI CARLO – LOMBARDIA 4 (LOMBARDIA 4 – P01)
MAERNA NOVO UMBERTO – LOMBARDIA 2 (LOMBARDIA 2 – P02)
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA – LOMBARDIA 2 (LOMBARDIA 2 – P01)
MASCHIO CIRO – VENETO 2 (VENETO 2 – P03)
MATTEONI NICOLE – FRIULI-VENEZIA GIULIA (FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01)
MATTIA ALDO – BASILICATA (BASILICATA – P01)
MAULLU STEFANO GIOVANNI – LOMBARDIA 1 (LOMBARDIA 1 – P01)
MAZZI GIANMARCO – VENETO 2 (VENETO 2 – P01)
MELONI GIORGIA – LOMBARDIA 1 (LOMBARDIA 1 – P01)
MELONI GIORGIA – SICILIA 2SICILIA 2 – P02
MELONI GIORGIA – SICILIA 1SICILIA 1 – P01
MELONI GIORGIA – PUGLIA PUGLIA – P02
MELONI GIORGIA – LAZIO 1LAZIO 1 – P01
MILANI MASSIMO – LAZIO 2LAZIO 2 – P01
MONTARULI AUGUSTA – PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01
MONTARULI AUGUSTA – PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P02
MORGANTE MADDALENA – VENETO 2VENETO 2 – P03
NORDIO CARLO – VENETO 1VENETO 1 – P01
PRISCO EMANUELE – UMBRIA UMBRIA – P01
RAMPELLI FABIO – LAZIO 1LAZIO 1 – P03
ROSCANI FABIO – ABRUZZO ABRUZZO – P01
ROSSO MATTEO – LIGURIA LIGURIA – P01
SBARDELLA LUCA – LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02
SCHIFONE MARTA – CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01
SCHIFONE MARTA – CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P01
SCHIFONE MARTA – CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02
SILVESTRI RACHELE – ABRUZZO ABRUZZO – P01
TREMAGLIA ANDREA – LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P01
TREMONTI GIULIO – LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02
VARCHI MARIA CAROLINA – SICILIA 1SICILIA 1 – P02
Partito democratico: 57 eletti
AMENDOLA VINCENZO – BASILICATA BASILICATA – P01
ASCANI ANNA – TOSCANA TOSCANA – P01
ASCANI ANNA – UMBRIA UMBRIA – P01
BAKKALI OUIDAD EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P03
BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE SICILIA 2SICILIA 2 – P03
BERRUTO MAURO PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P02
BOLDRINI LAURA TOSCANA TOSCANA – P02
BONAFE’ SIMONA TOSCANA TOSCANA – P03
BRAGA CHIARA LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02
BRUNO BOSSIO VINCENZA CALABRIA CALABRIA – P01
CERRONI CATERINA MOLISE MOLISE – P01
CURTI AUGUSTO MARCHE MARCHE – P01
D’ALFONSO LUCIANO ABRUZZO ABRUZZO – P01
DE LUCA PIERO CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02
DE MICHELI PAOLA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P01
DI BIASE MICHELA LAZIO 1LAZIO 1 – P02
DI PADOVA STEFANIA ABRUZZO ABRUZZO – P01
FASSINO PIERO FRANCO RODOLFO VENETO 1VENETO 1 – P01
FERRARI SARA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROLTRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01
FORATTINI ANTONELLA LOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01
FORNARO FEDERICO PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 – P01
GHIO VALENTINA LIGURIA LIGURIA – P01
GIRELLI GIAN ANTONIO LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02
GNASSI ANDREA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P03
GRAZIANO STEFANO CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 – P01
GRIBAUDO CHIARA PIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02
GUERINI LORENZO LOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01
LACARRA MARCO PUGLIAPUGLIA – P02
LAI BACHISIO SILVIO SARDEGNA SARDEGNA – P01
LAUS MAURO ANTONIO DONATO PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01
LETTA ENRICO LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 – P01
LETTA ENRICO VENETO 2VENETO 2 – P02
MADIA MARIA ANNA LAZIO 2 LAZIO 2 – P01
MANCINI CLAUDIO LAZIO 1LAZIO 1 – P03
MANZI IRENE MARCHE MARCHE – P01
MARINO MARIA STEFANIA SICILIA 2SICILIA 2 – P01
MAURI MATTEO LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02
ORFINI MATTEO LAZIO 2LAZIO 2 – P02
ORLANDO ANDREA LIGURIA LIGURIA – P01
PAGANO UBALDO PUGLIA PUGLIA – P03
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P01
PROVENZANO GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO SICILIA 1SICILIA 1 – P01 QUARTAPELLE PROCOPIO LIA LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01
ROGGIANI SILVIA LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02
SARRACINO MARCO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02
SCARPA RACHELE VENETO 1VENETO 1 – P01
SCHLEIN ELENA ETHEL EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02
SCOTTO ARTURO TOSCANA TOSCANA – P03
SERRACCHIANI DEBORA PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01
SERRACCHIANI DEBORA FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01
SPERANZA ROBERTO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01
SPINELLI PIERLUIGI UMBRIA UMBRIA – P01
STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE PUGLIA PUGLIA – P04
STUMPO NICOLA CALABRIA CALABRIA – P01
VACCARI STEFANO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02
ZAN ALESSANDRO VENETO 2VENETO 2 – P01
ZINGARETTI NICOLA LAZIO 1LAZIO 1 – P01
Movimento Cinque Stelle: 41 eletti
ALIFANO ENRICA CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 – P01
APPENDINO CHIARA PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01
ASCARI STEFANIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02
BALDINO VITTORIA CALABRIA CALABRIA – P01
BRUNO RAFFAELE CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01
CAFIERO DE RAHO FEDERICO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P03
CAFIERO DE RAHO FEDERICO CALABRIA CALABRIA – P01
CANTONE LUCIANO SICILIA 2SICILIA 2 – P02
CAPPELLETTI ENRICO VENETO 2VENETO 2 – P01
CARAMIELLO ALESSANDRO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02
CARMINA IDA SICILIA 1SICILIA 1 – P02
COLUCCI ALFONSO LAZIO 1LAZIO 1 – P02
CONTE GIUSEPPE LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01
CONTE GIUSEPPE SICILIA 1SICILIA 1 – P01
CONTE GIUSEPPE PUGLIA PUGLIA – P01
CONTE GIUSEPPE CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01
CONTE GIUSEPPE LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02
COSTA SERGIO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02
D’ORSO VALENTINA SICILIA 1SICILIA 1 – P01
DELL’OLIO GIANMAURO PUGLIA PUGLIA – P02
DI LAURO CARMELA CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02
DONNO LEONARDO PUGLIA PUGLIA – P04
FEDE GIORGIO MARCHE MARCHE – P01
FENU EMILIANO SARDEGNA SARDEGNA – P01
FONTANA ILARIA LAZIO 2LAZIO 2 – P02
GIULIANO CARLA PUGLIA PUGLIA – P01
GUBITOSA MICHELE CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02
L’ABBATE PASQUA PUGLIA PUGLIA – P03
LOMUTI ARNALDO BASILICATA BASILICATA – P01
QUARTINI ANDREA TOSCANA TOSCANA – P03
RAFFA ANGELA SICILIA 2SICILIA 2 – P01
RICCIARDI RICCARDO TOSCANA TOSCANA – P02
SANTILLO AGOSTINO CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P01
SCERRA FILIPPO SICILIA 2SICILIA 2 – P03
SILVESTRI FRANCESCO LAZIO 1LAZIO 1 – P03
SORIAL SAMUEL LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02
SPORTIELLO GILDA CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01
TODDE ALESSANDRA LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P01
TODDE ALESSANDRA SARDEGNA SARDEGNA – P01
TORTO DANIELA ABRUZZO ABRUZZO – P01
TRAVERSI ROBERTO LIGURIA LIGURIA – P01
Lega per Salvini Premier: 23
ANGELUCCI ANTONIO LAZIO 1LAZIO 1 – P02
ANGELUCCI ANTONIO LAZIO 2LAZIO 2 – P02
BARABOTTI ANDREA TOSCANA TOSCANA – P01
BERGAMINI DAVIDE EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P03
BISA INGRID VENETO 1VENETO 1 – P01
BORDONALI SIMONA LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02
BRUZZONE FRANCESCO LIGURIA LIGURIA – P01
CECCHETTI FABRIZIO LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02
COMAROLI SILVANA ANDREINA PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P02
COMAROLI SILVANA ANDREINA LOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01
DI MATTINA SALVATORE MARCELLO PUGLIA PUGLIA – P04
GAVA VANNIA FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01
GAVA VANNIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02
LOIZZO SIMONA CALABRIA CALABRIA – P01
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO MARCHE MARCHE – P01
MINARDO ANTONINO SICILIA 2SICILIA 2 – P02
MOLINARI RICCARDO PIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02
PRETTO ERIK UMBERTO VENETO 2VENETO 2 – P02
RAVETTO LAURA LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01
STEFANI ALBERTO VENETO 2VENETO 2 – P01
TARDINO ANNALISA SICILIA 1SICILIA 1 – P02
ZINZI GIANPIERO CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P01
ZOFFILI EUGENIO LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02
Forza Italia: 22 eletti
BARELLI PAOLO LAZIO 1LAZIO 1 – P02
BARELLI PAOLO LAZIO 2LAZIO 2 – P02
BENIGNI STEFANO LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02
BERGAMINI DEBORAH TOSCANA TOSCANA – P01
CASASCO MAURIZIO LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02
CORTELAZZO PIERGIORGIO VENETO 1VENETO 1 – P01
D’ATTIS MAURO PUGLIA PUGLIA – P04
FASCINA MARTA ANTONIA LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02
LANOTTE MARCELLO PUGLIA PUGLIA – P01
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO CALABRIA CALABRIA – P01
MULE’ GIORGIO SICILIA 1SICILIA 1 – P01
ORSINI ANDREA GIORGIO FELICE MARIA LOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01
PAGANO NAZARIO ABRUZZO ABRUZZO – P01
PELLA ROBERTO PIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02
PICHETTO FRATIN GILBERTO PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P02
PITTALIS PIETRO SARDEGNA SARDEGNA – P01
SIRACUSANO MATILDE SICILIA 2SICILIA 2 – P02
TAJANI ANTONIO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01
TAJANI ANTONIO CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02
TAJANI ANTONIO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02
TASSINARI ROSARIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P03
TOSI FLAVIO VENETO 2VENETO 2 – P03
Azione – Italia Viva: 21 eletti
BENZONI FABRIZIO LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 – P02
BONETTI ELENA VENETO 2VENETO 2 – P02
BONIFAZI FRANCESCO TOSCANA TOSCANA – P01
BONIFAZI FRANCESCO TOSCANA TOSCANA – P03
BOSCHI MARIA ELENA LAZIO 1LAZIO 1 – P01
BOSCHI MARIA ELENA LAZIO 1LAZIO 1 – P03
CARFAGNA MARIA ROSARIA CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02
CARFAGNA MARIA ROSARIA PUGLIAPUGLIA – P04
CASTIGLIONE GIUSEPPE SICILIA 2SICILIA 2 – P02
COSTA ENRICO LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01
COSTA ENRICO LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02
DEL BARBA MAURO LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02
DEL BARBA MAURO LOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01
FARAONE DAVIDE SICILIA 1SICILIA 1 – P02
GRIPPO VALENTINA VENETO 1VENETO 1 – P01
MARATTIN LUIGI PIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02
RICHETTI MATTEO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P01
RICHETTI MATTEO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02
ROSATO ETTORE FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01
ROSATO ETTORE CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02
RUFFINO DANIELA PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01
Alleanza Verdi e Sinistra: 11 eletti
DORI DEVIS LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02
FRATOIANNI NICOLA TOSCANA TOSCANA – P03
GHIRRA FRANCESCA SARDEGNA SARDEGNA – P01
GRIMALDI MARCO PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01
MARI FRANCESCO DETTO FRANCO CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02
ROMANO PAOLO NICOLO’ PIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02
S OUMAHORO ABOUBAKAR LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01
SOUMAHORO ABOUBAKAR PUGLIAPUGLIA – P02
SOUMAHORO ABOUBAKAR EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02
ZANELLA LUANA VENETO 2VENETO 2 – P02
ZARATTI FILIBERTO LAZIO 1LAZIO 1 – P01
Svp: 1 eletto
STEGER DIETER TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROLTRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01
I candidati eletti nei collegi plurinominali al Senato
Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni – 34 eletti
ANCOROTTI RENATO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P03)
AUGELLO ANDREA – LAZIO (LAZIO – P02)
BALBONI ALBERTO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)
BUCALO CARMELA – SICILIA (SICILIA – P01)
BUTTI ALESSIO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)
CASTELLI GUIDO – MARCHE (MARCHE – P01)
CIRIANI LUCA – FRIULI-VENEZIA GIULIA (FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01)
DE PRIAMO ANDREA – LAZIO (LAZIO – P01)
DELLA PORTA COSTANZO – MOLISE (MOLISE – P01)
FAROLFI MARTA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)
FAZZOLARI GIOVANBATTISTA – PUGLIA (PUGLIA – P01)
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA – PIEMONTE (PIEMONTE – P01)
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA – LAZIO (LAZIO – P01)
GARNERO SANTANCHE’ DA NIELA – TOSCANA (TOSCANA – P01)
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P03)
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)
GUIDI ANTONIO – UMBRIA (UMBRIA – P01)
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO – TOSCANA (TOSCANA – P01)
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02) LEONARDI ELENA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P01)
MALAN LUCIO – PIEMONTE (PIEMONTE – P02)
MENIA ROBERTO – LIGURIA (LIGURIA – P01)
MUSUMECI SEBASTIANO DETTO NELLO – SICILIA (SICILIA – P02) ORSOMARSO FAUSTO – CALABRIA (CALABRIA – P01)
PERA MARCELLO – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)
PETRENGA GIOVANNA – CAMPANIA (CAMPANIA – P02)
RAUTI ISABELLA – VENETO (VENETO – P02)
RAUTI ISABELLA – PUGLIA (PUGLIA – P01)
RAUTI ISABELLA – LAZIO (LAZIO – P02)
ROSA GIANNI – BASILICATA (BASILICATA – P01)
SIGISMONDI ETELWARDO – ABRUZZO (ABRUZZO – P01)
URSO ADOLFO – VENETO (VENETO – P01)
URSO ADOLFO – VENETO (VENETO – P02)
ZEDDA ANTONELLA – SARDEGNA (SARDEGNA – P01)
Partito democratico: 31 eletti
ALFIERI ALESSANDRO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)
ASTORRE BRUNO – LAZIO (LAZIO – P02)
BASSO LORENZO – LIGURIA (LIGURIA – P01)
BAZOLI ALFREDO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P03)
BOCCIA FRANCESCO – PUGLIA (PUGLIA – P01)
BORGHI ENRICO – PIEMONTE (PIEMONTE – P02)
CAMUSSO SUSANNA LINA GIULIA – CAMPANIA (CAMPANIA – P02)
COTTARELLI CARLO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)
D’ELIA CECILIA – LAZIO (LAZIO – P01)
DELRIO GRAZIANO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P01)
FINA MICHELE – ABRUZZO (ABRUZZO – P01)
FRANCESCHELLI SILVIO – TOSCANA (TOSCANA – P01)
FRANCESCHINI DARIO – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)
FURLAN ANNAMARIA – SICILIA (SICILIA – P01)
GIORGIS ANDREA – PIEMONTE (PIEMONTE – P01)
IRTO NICOLA – CALABRIA (CALABRIA – P01)
LORENZIN BEATRICE – VENETO (VENETO – P02)
LOSACCO ALBERTO – MARCHE (MARCHE – P01)
MALPEZZI SIMONA FLAVIA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)
MALPEZZI SIMONA FLAVIA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P03)
MANCA DANIELE – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)
MARTELLA ANDREA – VENETO (VENETO – P01)
MELONI MARCO – SARDEGNA (SARDEGNA – P01)
NICITA ANTONIO – SICILIA (SICILIA – P02)
PARRINI DARIO – TOSCANA (TOSCANA – P01)
ROJC TATIANA – FRIULI-VENEZIA GIULIA (FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01)
ROSSOMANDO ANNA – PIEMONTE (PIEMONTE – P01)
VALENTE VALERIA – PUGLIA (PUGLIA – P01)
VERINI WALTER – UMBRIA (UMBRIA – P01)
ZAMBITO YLENIA – TOSCANA (TOSCANA – P01)
ZAMPA SANDRA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)
Movimento 5 Stelle: 23 eletti
ALOISIO VINCENZA – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)
CASTELLONE MARIA DOMENICA – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)
CATALDI ROBERTO – MARCHE (MARCHE – P01)
CROATTI MARCO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)
DAMANTE CONCETTA – SICILIA (SICILIA – P01)
DI GIROLAMO GABRIELLA – ABRUZZO (ABRUZZO – P01)
FLORIDIA BARBARA – SICILIA (SICILIA – P02)
GUIDOLIN BARBARA – VENETO (VENETO – P02)
LICHERI ETTORE ANTONIO – TOSCANA (TOSCANA – P01)
LICHERI ETTORE ANTONIO – SARDEGNA (SARDEGNA – P01)
MAIORINO ALESSANDRA – LAZIO (LAZIO – P01)
MARTON BRUNO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)
NATURALE GISELLA – PUGLIA (PUGLIA – P01)
NAVE LUIGI – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)
PATUANELLI STEFANO – LAZIO (LAZIO – P02)
PATUANELLI STEFANO – CAMPANIA (CAMPANIA – P02)
PIRONDINI LUCA – LIGURIA (LIGURIA – P01)
PIRRO ELISA – PIEMONTE (PIEMONTE – P01)
SCARPINATO ROBERTO MARIA FERDINANDO – CALABRIA (CALABRIA – P01)
SCARPINATO ROBERTO MARIA FERDINANDO – SICILIA (SICILIA – P01)
SIRONI ELENA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)
TURCO MARIO – PUGLIA (PUGLIA – P01)
TURCO MARIO – BASILICATA (BASILICATA – P01)
Lega per Salvini premier: 13 eletti
BORGHI CLAUDIO —TOSCANA (TOSCANA – P01)
BORGONZONI LUCIA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)
CALDEROLI ROBERTO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P03)
CANTALAMESSA GIANLUCA – CAMPANIA (CAMPANIA – P02)
CANTU’ MARIA CRISTINA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)
DREOSTO MARCO – FRIULI-VENEZIA GIULIA (FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01)
DURIGON CLAUDIO – LAZIO (LAZIO – P02)
GARAVAGLIA MASSIMO – PIEMONTE (PIEMONTE – P02)
GERMANA’ ANTONINO SALVATORE – SICILIA (SICILIA – P02)
OSTELLARI ANDREA – VENETO (VENETO – P02)
SALVINI MATTEO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)
SALVINI MATTEO -PUGLIA (PUGLIA – P01)
STEFANI ERIKA – VENETO (VENETO – P01)
Forza Italia: 9 eletti
BERLUSCONI SILVIO – PIEMONTE (PIEMONTE – P02)
BERLUSCONI SILVIO – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)
BERLUSCONI SILVIO – LAZIO (LAZIO – P02)
BERLUSCONI SILVIO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)
MICCICHE’ GIOVANNI – SICILIA (SICILIA – P01)
OCCHIUTO MARIO – CALABRIA (CALABRIA – P01)
RONZULLI LI CIA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)
RONZULLI LICIA – PUGLIA (PUGLIA – P01)
ZANETTIN PIERANTONIO – VENETO (VENETO – P02)
Azione-Italia Viva- Calenda: 9 eletti
CALENDA CARLO – VENETO (VENETO – P02)
CALENDA CARLO -SICILIA (SICILIA – P01)
CALENDA CARLO – LAZIO (LAZIO – P01)
FREGOLENT SILVIA -EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P01)
RENZI MATTEO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)
RENZI MATTEO – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)
RENZI MATTEO – TOSCANA (TOSCANA – P01)
SCALFAROTTO IVAN – PIEMONTE (PIEMONTE – P02)
VERSACE GIUSEPPINA DETTA GIUSY – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)
Alleanza Verdi e Sinistra: 3 eletti
CUCCHI ILARIA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)
CUCCHI ILARIA – LAZIO (LAZIO – P01)
FLORIDIA AURORA – VENETO (VENETO – P02)