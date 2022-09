Elezioni, i nomi degli eletti in Parlamento ai collegi plurinominali: la lista completa per Camera e Senato Ecco tutti i candidati nei collegi plurinominali di Camera e Senato. Il gruppo più numeroso è quello di Fratelli d’Italia, che ha vinto le elezioni.

Ora che il risultato delle elezioni politiche è definitivamente consolidato, è il momento di vedere chi è stato eletto anche nei collegi plurinominali di Camera e Senato. Chiaramente, il nuovo gruppo più numeroso in Parlamento sarà quello di Fratelli d'Italia, che ha vinto le elezioni. Il partito di Giorgia Meloni può infatti contare su 69 eletti nei plurinominali alla Camera e 34 al Senato. Nei plurinominali il centrodestra in totale può contare di 170 eletti, a cui vanno aggiunti tutti i candidati che sono stati eletti negli uninominali. La coalizione, quindi, può contare sulla maggioranza in Parlamento.

I candidati eletti nei collegi plurinominali alla Camera

Fratelli d'Italia: 69 eletti

ALBANO LUCIA – MARCHE (MARCHE – P01)

AMBROSI ALESSIA – TRENTINO -ALTO ADIGE/SÜDTIROLTRENTINO (ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01)

ANTONIOZZI ALFREDO – CALABRIA (CALABRIA – P01)

BALDELLI ANTONIO – MARCHE (MARCHE – P01)

BIGNAMI GALEAZZO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)

CANNATA GIOVANNI LUCA – SICILIA 2 (SICILIA 2 – P03)

CARETTA MARIA CRISTINA – VENETO 1 (VENETO 1 – P01)

CARETTA MARIA CRISTINA – VENETO 2 (VENETO 2 – P02)

CHIESA PAOLA MARIA – LOMBARDIA 4 (LOMBARDIA 4 – P01)

CIABURRO MONICA – PIEMONTE 2 (PIEMONTE 2 – P02)

CIRIELLI EDMONDO – CAMPANIA 2 (CAMPANIA 2 – P02)

COLOSIMO CHIARA – LAZIO 1 (LAZIO 1 – P02)

COLOSIMO CHIARA – LAZIO 1 (LAZIO 1 – P03)

COMBA FABRIZIO – PIEMONTE 2 (PIEMONTE 2 – P01)

COMBA FABRIZIO – PIEMONTE 2 (PIEMONTE 2 – P02)

DEIDDA SALVATORE – SARDEGNA (SARDEGNA – P01)

DONZELLI GIOVANNI – TOSCANA (TOSCANA – P01)

DONZELLI GIOVANNI – TOSCANA (TOSCANA – P03)

FERRO WANDA – CALABRIA (CALABRIA – P01)

FILINI FRANCESCO – VENETO 1 (VENETO 1 – P01)

FITTO RAFFAELE – PUGLIA (PUGLIA – P04)

FOTI TOMMASO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P01)

FOTI TOMMASO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P03)

FRASSINETTI PAOLA – LOMBARDIA 1 (LOMBARDIA 1 – P02)

FRASSINETTI PAOLA – SARDEGNA (SARDEGNA – P01)

FRASSINETTI PAOLA – LOMBARDIA 3 (LOMBARDIA 3 – P02)

FRIJIA MARIA GRAZIA – LIGURIA (LIGURIA – P01)

GEMMATO MARCELLO – PUGLIA (PUGLIA – P03)

KELANY SARA – LOMBARDIA 2 (LOMBARDIA 2 – P02)

LA PORTA CHIARA – TOSCANA (TOSCANA – P01)

LA PORTA CHIARA – UMBRIA (UMBRIA – P01)

LA PORTA CHIARA – TOSCANA (TOSCANA – P02)

LA SALANDRA GIANDONATO – PUGLIA (PUGLIA P01)

LEO MAURIZIO – SICILIA 2 (SICILIA 2 – P01)

LOLLOBRIGIDA FRANCESCO – LAZIO 1 (LAZIO 1 – P02)

LOLLOBRIGIDA FRANCESCO – LAZIO 2 (LAZIO 2 – P02)

LOPERFIDO EMANUELE – FRIULI-VENEZIA GIULIA (FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 )

LUCASELLI YLENJA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)

LUCASELLI YLENJA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P03)

MACCARI CARLO – LOMBARDIA 4 (LOMBARDIA 4 – P01)

MAERNA NOVO UMBERTO – LOMBARDIA 2 (LOMBARDIA 2 – P02)

MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA – LOMBARDIA 2 (LOMBARDIA 2 – P01)

MASCHIO CIRO – VENETO 2 (VENETO 2 – P03)

MATTEONI NICOLE – FRIULI-VENEZIA GIULIA (FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01)

MATTIA ALDO – BASILICATA (BASILICATA – P01)

MAULLU STEFANO GIOVANNI – LOMBARDIA 1 (LOMBARDIA 1 – P01)

MAZZI GIANMARCO – VENETO 2 (VENETO 2 – P01)

MELONI GIORGIA – LOMBARDIA 1 (LOMBARDIA 1 – P01)

MELONI GIORGIA – SICILIA 2SICILIA 2 – P02

MELONI GIORGIA – SICILIA 1SICILIA 1 – P01

MELONI GIORGIA – PUGLIA PUGLIA – P02

MELONI GIORGIA – LAZIO 1LAZIO 1 – P01

MILANI MASSIMO – LAZIO 2LAZIO 2 – P01

MONTARULI AUGUSTA – PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01

MONTARULI AUGUSTA – PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P02

MORGANTE MADDALENA – VENETO 2VENETO 2 – P03

NORDIO CARLO – VENETO 1VENETO 1 – P01

PRISCO EMANUELE – UMBRIA UMBRIA – P01

RAMPELLI FABIO – LAZIO 1LAZIO 1 – P03

ROSCANI FABIO – ABRUZZO ABRUZZO – P01

ROSSO MATTEO – LIGURIA LIGURIA – P01

SBARDELLA LUCA – LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02

SCHIFONE MARTA – CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01

SCHIFONE MARTA – CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P01

SCHIFONE MARTA – CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02

SILVESTRI RACHELE – ABRUZZO ABRUZZO – P01

TREMAGLIA ANDREA – LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P01

TREMONTI GIULIO – LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02

VARCHI MARIA CAROLINA – SICILIA 1SICILIA 1 – P02

Partito democratico: 57 eletti

AMENDOLA VINCENZO – BASILICATA BASILICATA – P01

ASCANI ANNA – TOSCANA TOSCANA – P01

ASCANI ANNA – UMBRIA UMBRIA – P01

BAKKALI OUIDAD EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P03

BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE SICILIA 2SICILIA 2 – P03

BERRUTO MAURO PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P02

BOLDRINI LAURA TOSCANA TOSCANA – P02

BONAFE’ SIMONA TOSCANA TOSCANA – P03

BRAGA CHIARA LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02

BRUNO BOSSIO VINCENZA CALABRIA CALABRIA – P01

CERRONI CATERINA MOLISE MOLISE – P01

CURTI AUGUSTO MARCHE MARCHE – P01

D’ALFONSO LUCIANO ABRUZZO ABRUZZO – P01

DE LUCA PIERO CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02

DE MICHELI PAOLA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P01

DI BIASE MICHELA LAZIO 1LAZIO 1 – P02

DI PADOVA STEFANIA ABRUZZO ABRUZZO – P01

FASSINO PIERO FRANCO RODOLFO VENETO 1VENETO 1 – P01

FERRARI SARA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROLTRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01

FORATTINI ANTONELLA LOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01

FORNARO FEDERICO PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 – P01

GHIO VALENTINA LIGURIA LIGURIA – P01

GIRELLI GIAN ANTONIO LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02

GNASSI ANDREA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P03

GRAZIANO STEFANO CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 – P01

GRIBAUDO CHIARA PIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02

GUERINI LORENZO LOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01

LACARRA MARCO PUGLIAPUGLIA – P02

LAI BACHISIO SILVIO SARDEGNA SARDEGNA – P01

LAUS MAURO ANTONIO DONATO PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01

LETTA ENRICO LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 – P01

LETTA ENRICO VENETO 2VENETO 2 – P02

MADIA MARIA ANNA LAZIO 2 LAZIO 2 – P01

MANCINI CLAUDIO LAZIO 1LAZIO 1 – P03

MANZI IRENE MARCHE MARCHE – P01

MARINO MARIA STEFANIA SICILIA 2SICILIA 2 – P01

MAURI MATTEO LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02

ORFINI MATTEO LAZIO 2LAZIO 2 – P02

ORLANDO ANDREA LIGURIA LIGURIA – P01

PAGANO UBALDO PUGLIA PUGLIA – P03

PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P01

PROVENZANO GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO SICILIA 1SICILIA 1 – P01 QUARTAPELLE PROCOPIO LIA LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01

ROGGIANI SILVIA LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02

SARRACINO MARCO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02

SCARPA RACHELE VENETO 1VENETO 1 – P01

SCHLEIN ELENA ETHEL EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02

SCOTTO ARTURO TOSCANA TOSCANA – P03

SERRACCHIANI DEBORA PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01

SERRACCHIANI DEBORA FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01

SPERANZA ROBERTO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01

SPINELLI PIERLUIGI UMBRIA UMBRIA – P01

STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE PUGLIA PUGLIA – P04

STUMPO NICOLA CALABRIA CALABRIA – P01

VACCARI STEFANO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02

ZAN ALESSANDRO VENETO 2VENETO 2 – P01

ZINGARETTI NICOLA LAZIO 1LAZIO 1 – P01

Movimento Cinque Stelle: 41 eletti

ALIFANO ENRICA CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 – P01

APPENDINO CHIARA PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01

ASCARI STEFANIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02

BALDINO VITTORIA CALABRIA CALABRIA – P01

BRUNO RAFFAELE CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01

CAFIERO DE RAHO FEDERICO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P03

CAFIERO DE RAHO FEDERICO CALABRIA CALABRIA – P01

CANTONE LUCIANO SICILIA 2SICILIA 2 – P02

CAPPELLETTI ENRICO VENETO 2VENETO 2 – P01

CARAMIELLO ALESSANDRO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02

CARMINA IDA SICILIA 1SICILIA 1 – P02

COLUCCI ALFONSO LAZIO 1LAZIO 1 – P02

CONTE GIUSEPPE LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01

CONTE GIUSEPPE SICILIA 1SICILIA 1 – P01

CONTE GIUSEPPE PUGLIA PUGLIA – P01

CONTE GIUSEPPE CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01

CONTE GIUSEPPE LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02

COSTA SERGIO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02

D’ORSO VALENTINA SICILIA 1SICILIA 1 – P01

DELL’OLIO GIANMAURO PUGLIA PUGLIA – P02

DI LAURO CARMELA CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02

DONNO LEONARDO PUGLIA PUGLIA – P04

FEDE GIORGIO MARCHE MARCHE – P01

FENU EMILIANO SARDEGNA SARDEGNA – P01

FONTANA ILARIA LAZIO 2LAZIO 2 – P02

GIULIANO CARLA PUGLIA PUGLIA – P01

GUBITOSA MICHELE CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02

L’ABBATE PASQUA PUGLIA PUGLIA – P03

LOMUTI ARNALDO BASILICATA BASILICATA – P01

QUARTINI ANDREA TOSCANA TOSCANA – P03

RAFFA ANGELA SICILIA 2SICILIA 2 – P01

RICCIARDI RICCARDO TOSCANA TOSCANA – P02

SANTILLO AGOSTINO CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P01

SCERRA FILIPPO SICILIA 2SICILIA 2 – P03

SILVESTRI FRANCESCO LAZIO 1LAZIO 1 – P03

SORIAL SAMUEL LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02

SPORTIELLO GILDA CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01

TODDE ALESSANDRA LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P01

TODDE ALESSANDRA SARDEGNA SARDEGNA – P01

TORTO DANIELA ABRUZZO ABRUZZO – P01

TRAVERSI ROBERTO LIGURIA LIGURIA – P01

Lega per Salvini Premier: 23

ANGELUCCI ANTONIO LAZIO 1LAZIO 1 – P02

ANGELUCCI ANTONIO LAZIO 2LAZIO 2 – P02

BARABOTTI ANDREA TOSCANA TOSCANA – P01

BERGAMINI DAVIDE EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P03

BISA INGRID VENETO 1VENETO 1 – P01

BORDONALI SIMONA LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02

BRUZZONE FRANCESCO LIGURIA LIGURIA – P01

CECCHETTI FABRIZIO LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02

COMAROLI SILVANA ANDREINA PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P02

COMAROLI SILVANA ANDREINA LOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01

DI MATTINA SALVATORE MARCELLO PUGLIA PUGLIA – P04

GAVA VANNIA FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01

GAVA VANNIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02

LOIZZO SIMONA CALABRIA CALABRIA – P01

MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO MARCHE MARCHE – P01

MINARDO ANTONINO SICILIA 2SICILIA 2 – P02

MOLINARI RICCARDO PIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02

PRETTO ERIK UMBERTO VENETO 2VENETO 2 – P02

RAVETTO LAURA LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01

STEFANI ALBERTO VENETO 2VENETO 2 – P01

TARDINO ANNALISA SICILIA 1SICILIA 1 – P02

ZINZI GIANPIERO CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P01

ZOFFILI EUGENIO LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02

Forza Italia: 22 eletti

BARELLI PAOLO LAZIO 1LAZIO 1 – P02

BARELLI PAOLO LAZIO 2LAZIO 2 – P02

BENIGNI STEFANO LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02

BERGAMINI DEBORAH TOSCANA TOSCANA – P01

CASASCO MAURIZIO LOMBARDIA 3LOMBARDIA 3 – P02

CORTELAZZO PIERGIORGIO VENETO 1VENETO 1 – P01

D’ATTIS MAURO PUGLIA PUGLIA – P04

FASCINA MARTA ANTONIA LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02

LANOTTE MARCELLO PUGLIA PUGLIA – P01

MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO CALABRIA CALABRIA – P01

MULE’ GIORGIO SICILIA 1SICILIA 1 – P01

ORSINI ANDREA GIORGIO FELICE MARIA LOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01

PAGANO NAZARIO ABRUZZO ABRUZZO – P01

PELLA ROBERTO PIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02

PICHETTO FRATIN GILBERTO PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P02

PITTALIS PIETRO SARDEGNA SARDEGNA – P01

SIRACUSANO MATILDE SICILIA 2SICILIA 2 – P02

TAJANI ANTONIO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P01

TAJANI ANTONIO CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02

TAJANI ANTONIO CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02

TASSINARI ROSARIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P03

TOSI FLAVIO VENETO 2VENETO 2 – P03

Azione – Italia Viva: 21 eletti

BENZONI FABRIZIO LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 – P02

BONETTI ELENA VENETO 2VENETO 2 – P02

BONIFAZI FRANCESCO TOSCANA TOSCANA – P01

BONIFAZI FRANCESCO TOSCANA TOSCANA – P03

BOSCHI MARIA ELENA LAZIO 1LAZIO 1 – P01

BOSCHI MARIA ELENA LAZIO 1LAZIO 1 – P03

CARFAGNA MARIA ROSARIA CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02

CARFAGNA MARIA ROSARIA PUGLIAPUGLIA – P04

CASTIGLIONE GIUSEPPE SICILIA 2SICILIA 2 – P02

COSTA ENRICO LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01

COSTA ENRICO LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P02

DEL BARBA MAURO LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02

DEL BARBA MAURO LOMBARDIA 4LOMBARDIA 4 – P01

FARAONE DAVIDE SICILIA 1SICILIA 1 – P02

GRIPPO VALENTINA VENETO 1VENETO 1 – P01

MARATTIN LUIGI PIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02

RICHETTI MATTEO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P01

RICHETTI MATTEO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02

ROSATO ETTORE FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01

ROSATO ETTORE CAMPANIA 1CAMPANIA 1 – P02

RUFFINO DANIELA PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01

Alleanza Verdi e Sinistra: 11 eletti

DORI DEVIS LOMBARDIA 2LOMBARDIA 2 – P02

FRATOIANNI NICOLA TOSCANA TOSCANA – P03

GHIRRA FRANCESCA SARDEGNA SARDEGNA – P01

GRIMALDI MARCO PIEMONTE 1PIEMONTE 1 – P01

MARI FRANCESCO DETTO FRANCO CAMPANIA 2CAMPANIA 2 – P02

ROMANO PAOLO NICOLO’ PIEMONTE 2PIEMONTE 2 – P02

S OUMAHORO ABOUBAKAR LOMBARDIA 1LOMBARDIA 1 – P01

SOUMAHORO ABOUBAKAR PUGLIAPUGLIA – P02

SOUMAHORO ABOUBAKAR EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02

ZANELLA LUANA VENETO 2VENETO 2 – P02

ZARATTI FILIBERTO LAZIO 1LAZIO 1 – P01

Svp: 1 eletto

STEGER DIETER TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROLTRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01

I candidati eletti nei collegi plurinominali al Senato

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni – 34 eletti

ANCOROTTI RENATO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P03)

AUGELLO ANDREA – LAZIO (LAZIO – P02)

BALBONI ALBERTO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)

BUCALO CARMELA – SICILIA (SICILIA – P01)

BUTTI ALESSIO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)

CASTELLI GUIDO – MARCHE (MARCHE – P01)

CIRIANI LUCA – FRIULI-VENEZIA GIULIA (FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01)

DE PRIAMO ANDREA – LAZIO (LAZIO – P01)

DELLA PORTA COSTANZO – MOLISE (MOLISE – P01)

FAROLFI MARTA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)

FAZZOLARI GIOVANBATTISTA – PUGLIA (PUGLIA – P01)

GARNERO SANTANCHE’ DANIELA – PIEMONTE (PIEMONTE – P01)

GARNERO SANTANCHE’ DANIELA – LAZIO (LAZIO – P01)

GARNERO SANTANCHE’ DA NIELA – TOSCANA (TOSCANA – P01)

GARNERO SANTANCHE’ DANIELA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P03)

GARNERO SANTANCHE’ DANIELA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)

GUIDI ANTONIO – UMBRIA (UMBRIA – P01)

LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO – TOSCANA (TOSCANA – P01)

LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02) LEONARDI ELENA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P01)

MALAN LUCIO – PIEMONTE (PIEMONTE – P02)

MENIA ROBERTO – LIGURIA (LIGURIA – P01)

MUSUMECI SEBASTIANO DETTO NELLO – SICILIA (SICILIA – P02) ORSOMARSO FAUSTO – CALABRIA (CALABRIA – P01)

PERA MARCELLO – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)

PETRENGA GIOVANNA – CAMPANIA (CAMPANIA – P02)

RAUTI ISABELLA – VENETO (VENETO – P02)

RAUTI ISABELLA – PUGLIA (PUGLIA – P01)

RAUTI ISABELLA – LAZIO (LAZIO – P02)

ROSA GIANNI – BASILICATA (BASILICATA – P01)

SIGISMONDI ETELWARDO – ABRUZZO (ABRUZZO – P01)

URSO ADOLFO – VENETO (VENETO – P01)

URSO ADOLFO – VENETO (VENETO – P02)

ZEDDA ANTONELLA – SARDEGNA (SARDEGNA – P01)

Partito democratico: 31 eletti

ALFIERI ALESSANDRO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)

ASTORRE BRUNO – LAZIO (LAZIO – P02)

BASSO LORENZO – LIGURIA (LIGURIA – P01)

BAZOLI ALFREDO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P03)

BOCCIA FRANCESCO – PUGLIA (PUGLIA – P01)

BORGHI ENRICO – PIEMONTE (PIEMONTE – P02)

CAMUSSO SUSANNA LINA GIULIA – CAMPANIA (CAMPANIA – P02)

COTTARELLI CARLO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)

D’ELIA CECILIA – LAZIO (LAZIO – P01)

DELRIO GRAZIANO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P01)

FINA MICHELE – ABRUZZO (ABRUZZO – P01)

FRANCESCHELLI SILVIO – TOSCANA (TOSCANA – P01)

FRANCESCHINI DARIO – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)

FURLAN ANNAMARIA – SICILIA (SICILIA – P01)

GIORGIS ANDREA – PIEMONTE (PIEMONTE – P01)

IRTO NICOLA – CALABRIA (CALABRIA – P01)

LORENZIN BEATRICE – VENETO (VENETO – P02)

LOSACCO ALBERTO – MARCHE (MARCHE – P01)

MALPEZZI SIMONA FLAVIA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)

MALPEZZI SIMONA FLAVIA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P03)

MANCA DANIELE – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)

MARTELLA ANDREA – VENETO (VENETO – P01)

MELONI MARCO – SARDEGNA (SARDEGNA – P01)

NICITA ANTONIO – SICILIA (SICILIA – P02)

PARRINI DARIO – TOSCANA (TOSCANA – P01)

ROJC TATIANA – FRIULI-VENEZIA GIULIA (FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01)

ROSSOMANDO ANNA – PIEMONTE (PIEMONTE – P01)

VALENTE VALERIA – PUGLIA (PUGLIA – P01)

VERINI WALTER – UMBRIA (UMBRIA – P01)

ZAMBITO YLENIA – TOSCANA (TOSCANA – P01)

ZAMPA SANDRA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)

Movimento 5 Stelle: 23 eletti

ALOISIO VINCENZA – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)

CASTELLONE MARIA DOMENICA – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)

CATALDI ROBERTO – MARCHE (MARCHE – P01)

CROATTI MARCO – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)

DAMANTE CONCETTA – SICILIA (SICILIA – P01)

DI GIROLAMO GABRIELLA – ABRUZZO (ABRUZZO – P01)

FLORIDIA BARBARA – SICILIA (SICILIA – P02)

GUIDOLIN BARBARA – VENETO (VENETO – P02)

LICHERI ETTORE ANTONIO – TOSCANA (TOSCANA – P01)

LICHERI ETTORE ANTONIO – SARDEGNA (SARDEGNA – P01)

MAIORINO ALESSANDRA – LAZIO (LAZIO – P01)

MARTON BRUNO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)

NATURALE GISELLA – PUGLIA (PUGLIA – P01)

NAVE LUIGI – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)

PATUANELLI STEFANO – LAZIO (LAZIO – P02)

PATUANELLI STEFANO – CAMPANIA (CAMPANIA – P02)

PIRONDINI LUCA – LIGURIA (LIGURIA – P01)

PIRRO ELISA – PIEMONTE (PIEMONTE – P01)

SCARPINATO ROBERTO MARIA FERDINANDO – CALABRIA (CALABRIA – P01)

SCARPINATO ROBERTO MARIA FERDINANDO – SICILIA (SICILIA – P01)

SIRONI ELENA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)

TURCO MARIO – PUGLIA (PUGLIA – P01)

TURCO MARIO – BASILICATA (BASILICATA – P01)

Lega per Salvini premier: 13 eletti

BORGHI CLAUDIO —TOSCANA (TOSCANA – P01)

BORGONZONI LUCIA – EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P02)

CALDEROLI ROBERTO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P03)

CANTALAMESSA GIANLUCA – CAMPANIA (CAMPANIA – P02)

CANTU’ MARIA CRISTINA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)

DREOSTO MARCO – FRIULI-VENEZIA GIULIA (FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01)

DURIGON CLAUDIO – LAZIO (LAZIO – P02)

GARAVAGLIA MASSIMO – PIEMONTE (PIEMONTE – P02)

GERMANA’ ANTONINO SALVATORE – SICILIA (SICILIA – P02)

OSTELLARI ANDREA – VENETO (VENETO – P02)

SALVINI MATTEO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)

SALVINI MATTEO -PUGLIA (PUGLIA – P01)

STEFANI ERIKA – VENETO (VENETO – P01)

Forza Italia: 9 eletti

BERLUSCONI SILVIO – PIEMONTE (PIEMONTE – P02)

BERLUSCONI SILVIO – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)

BERLUSCONI SILVIO – LAZIO (LAZIO – P02)

BERLUSCONI SILVIO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)

MICCICHE’ GIOVANNI – SICILIA (SICILIA – P01)

OCCHIUTO MARIO – CALABRIA (CALABRIA – P01)

RONZULLI LI CIA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)

RONZULLI LICIA – PUGLIA (PUGLIA – P01)

ZANETTIN PIERANTONIO – VENETO (VENETO – P02)

Azione-Italia Viva- Calenda: 9 eletti

CALENDA CARLO – VENETO (VENETO – P02)

CALENDA CARLO -SICILIA (SICILIA – P01)

CALENDA CARLO – LAZIO (LAZIO – P01)

FREGOLENT SILVIA -EMILIA-ROMAGNA (EMILIA-ROMAGNA – P01)

RENZI MATTEO – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)

RENZI MATTEO – CAMPANIA (CAMPANIA – P01)

RENZI MATTEO – TOSCANA (TOSCANA – P01)

SCALFAROTTO IVAN – PIEMONTE (PIEMONTE – P02)

VERSACE GIUSEPPINA DETTA GIUSY – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P01)

Alleanza Verdi e Sinistra: 3 eletti

CUCCHI ILARIA – LOMBARDIA (LOMBARDIA – P02)

CUCCHI ILARIA – LAZIO (LAZIO – P01)

FLORIDIA AURORA – VENETO (VENETO – P02)