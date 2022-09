Elezioni 2022, i candidati eletti ai collegi uninominali alla Camera e al Senato Ecco tutti i nomi dei candidati eletti ai collegi uninominali alla Camera e al Senato regione per regione: i risultati delle elezioni politiche 2022 e chi vince nelle circoscrizioni in Italia.

I risultati delle elezioni politiche 2022 sono ormai definiti, almeno per quanto riguarda le sfide nei collegi uninominali. Chi sono i candidati che ce l'hanno fatta e quelli che sono invece esclusi dal Parlamento? Tra grandi ritorni e addii inaspettati alcuni big della scena politica italiana non hanno ottenuto un seggio.

Se infatti il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna al Senato (ottiene il seggio Lombardia U06, a Monza), Luigi Di Maio è invece fuori dalla Camera, battuto dall'ex compagno di partito ed ex ministro dell'Ambiente M5S Sergio Costa nel collegio uninominale di Napoli-Fuorigrotta. Entrano invece per la prima volta Ilaria Cucchi, Claudio Lotito, Rita Dalla Chiesa e Andrea Crisanti al debutto in Parlamento. Fuori invece l'ex senatrice Emma Bonino, battuta insieme a Carlo Calenda nel collegio uninominale di Roma centro dall'esponente di FdI Lavinia Mennuni. Fuori dal Parlamento anche tutti gli altri esponenti di Impegno civico di Di Maio, a livello nazionale fermo sotto l'1%: salutano il Parlamento Vincenzo Spadafora, Lucia Azzolina e Manlio Di Stefano. Unica eccezione è rappresentata da Bruno Tabacci, sottosegretario uscente alla Presidenza del Consiglio, eletto nel collegio uninominale della Camera Lombardia 1 (Milano). Vediamo chi sono tutti gli eletti alla Camera e al Senato nei collegi uninominali.

I nomi dei candidati eletti ai collegi uninominali alla Camera

Abruzzo

Abruzzo U01 (Chieti): Bagnai Alberto (centrodestra)

Abruzzo U02 (Pescara): Testa Guerino (centrodestra)

Abruzzo U03 (L'Aquila): Giorgia Meloni (centrodestra)

Basilicata

Basilicata U01 (Potenza): Caiata Salvatore (centrodestra)

Calabria

Calabria U01 (Corigliano – Rossano): Domenico Furgiuele (centrodestra)

Calabria U02 (Cosenza): Anna Laura Orrico (M5s)

Calabria U03 (Catanzaro): Wanda Ferro (centrodestra)

Calabria U04 (Vibo Valentia): Giovanni Arruzzolo (centrodestra)

Calabria U05 (Reggio di Calabria): Francesco Cannizzaro (centrodestra)

Campania

Campania 1 U01 (Giugliano in Campania): Antonio Caso (M5s)

Campania 1 U02 (Fuorigrotta): Sergio Costa (M5s)

Campania 1 U03 (San Carlo all'Arena): Dario Carotenuto (M5s)

Campania 1 U04 (Casoria): Pasqualino Penza (M5s)

Campania 1 U05 (Acerra): Carmela Auriemma (M5s)

Campania 1 U06 (Somma Vesuviana): Carmela Di Lauro (M5s)

Campania 1 U07 (Torre Del Greco): Gaetano Amato (M5s)

Campania 2 U01 (Aversa): Gerolamo Cangiano (centrodestra)

Campania 2 U02 (Caserta): Carmen Letizia Giorgianni (centrodestra)

Campania 2 U03 (Benevento): Francesco Maria Rubano (centrodestra)

Campania 2 U04 (Avellino): Gianfranco Rotondi (centrodestra)

Campania 2 U05 (Scafati): Immacolata Maria Vietri (centrodestra)

Campania 2 U06 (Salerno): Giuseppe Bicchielli (centrodestra)

Campania 2 U07 (Eboli): Attilio Pierro (centrodestra)

Emilia Romagna

Emilia Romagna U01 (Piacenza): Tommaso Foti (centrodestra)

Emilia Romagna U02 (Parma): Laura Cavandoli (centrodestra)

Emilia Romagna U03 (Reggio nell'Emilia): Ilenia Palavasi (centrosinistra)

Emilia Romagna U04 (Modena): Daniela Rondi (centrodestra)

Emilia Romagna U05 (Imola): Angelo Bonelli (centrosinistra)

Emilia Romagna U06 (Bologna): Virginio Merola (centrosinistra)

Emilia Romagna U07 (Carpi): Andrea De Maria (centrosinistra)

Emilia Romagna U08 (Ravenna): Alice Buonguerrieri (centrodestra)

Emilia Romagna U09 (Ferrara): Mauro Malaguti (centrodestra)

Emilia Romagna U010 (Forlì): Gloria Saccani (centrodestra)

Emilia Romagna U011 (Rimini): Jacopo Morrone (centrodestra)

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia U01 (Pordenone): Vannia Gava (centrodestra)

Friuli Venezia Giulia U02 (Udine): Walter Rizzetto (centrodestra)

Friuli Venezia Giulia U03 (Trieste): Massimiliano Panizzut (centrodestra)

Lazio

Lazio 1 U01 (Roma Municipio I): Paolo Ciani (centrosinistra)

Lazio 1 U02 (Roma Municipio III): Simonetta Matone (centrodestra)

Lazio 1 U03 (Roma Municipio V): Fabio Rampelli (centrodestra)

Lazio 1 U04 (Roma Municipio VII): Roberto Morassut (centrosinistra)

Lazio 1 U05 (Roma Municipio X): Alessandro Battilocchio (centrodestra)

Lazio 1 U06 (Roma Municipio XI): Luciano Ciocchetti (centrodestra)

Lazio 1 U07 (Roma Municipio XIV): Federico Freni (centrodestra)

Lazio 1 U08 (Velletri): Antonio Tajani (centrodestra)

Lazio 1 U09 (Guidonia Montecielo): Alessandro Palombi (centrodestra)

Lazio 2 U01 (Viterbo): Mauro Rotelli (centrodestra)

Lazio 2 U02 (Rieti): Paolo Trancassini (centrodestra)

Lazio 2 U03 (Latina): Chiara Colosimo (centrodestra)

Lazio 2 U04 (Frosinone): Massimo Ruspandini (centrodestra)

Lazio 2 U05 (Terracina): Nicola Ottaviani (centrodestra)

Liguria

Liguria U01 (Savona): Edoardo Rixi (centrodestra)

Liguria U02 (Genova – Municipio VII – Ponente): Ilaria Cavo (centrodestra)

Liguria U03 (Genova – Municipio I – Centro est): Luca Pastorino (centrosinistra)

Liguria U04 (La Spezia): Roberto Bagnasco (centrodestra)

Lombardia

Lombardia 1 U01 (Monza): Paola Frassineti (centrodestra)

Lombardia 1 U02 (Seregno): Andrea Crippa (centrodestra)

Lombardia 1 U03 (Cologno Monzese): Maria Benedetta Lucrezia Mantovani (centrodestra)

Lombardia 1 U04 (Rozzano): Riccardo De Corato (centrodestra)

Lombardia 1 U05 (Legnano): Laura Ravetto (centrodestra)

Lombardia 1 U06 (Sesto San Giovanni): Marco Osnato (centrodestra)

Lombardia 1 U07 (Milano – Loreto): Bruno Tabacci (centrosinistra)

Lombardia 1 U08 (Milano – Bande Nere): Cristina Rossello (centrodestra)

Lombardia 1 U09 (Milano – Buenos Aires – Venezia): Benedetto Della Vedova (centrosinistra)

Lombardia 2 U01 (Varese): Andrea Pellicini (centrodestra)

Lombardia 2 U02 (Busto Arsizio): Stefano Candiani (centrodestra)

Lombardia 2 U03 (Como): Nicola Moltieni (centrodestra)

Lombardia 2 U04 (Sondrio): Giancarlo Giorgietti (centrodestra)

Lombardia 2 U05 (Lecco): Enzo Maurizio Lupi (centrodestra)

Lombardia 3 U01 (Treviglio): Alessandro Sorte (centrodestra)

Lombardia 3 U02 (Bergamo): Rebecca Frassini (centrodestra)

Lombardia 3 U04 (Lumezzane): Simona Bordonali (centrodestra)

Lombardia 3 U05 (Brescia): Maurizio Casasco (centrodestra)

Lombardia 3 U06 (Desenzano Del Garda): Giangiacomo Calovini (centrodestra)

Lombardia 4 U01 (Pavia): Alessandro Cattaneo (centrodestra)

Lombardia 4 U02 (Lodi): Fabio Carmine Raimondo (centrodestra)

Lombardia 4 U03 (Cremona): Andreina Silvana Comaroli (centrodestra)

Lombardia 4 U04 (Mantova): Andrea Dara (centrodestra)

Marche

Marche U01 (Ascoli Piceno): Francesco Battistoni (centrodestra)

Marche U02 (Macerata): Giorgia Latini (centrodestra)

Marche U03 (Ancona): Stefano Maria Gostoli Benvenuti (centrodestra)

Marche U04 (Pesaro): Mirco Carloni (centrodestra)

Molise

Molise U01 (Campobasso): Lorenzo Cesa (centrodestra)

Piemonte

Piemonte 1 U01 (Torino – circoscrizione 2): Riccardo Magi (centrosinistra)

Piemonte 1 U02 (Torino – circoscrizione 3): Augusta Montaruli (centrodestra)

Piemonte 1 U03 (Collegno): Elena Maccanti (centrodestra)

Piemonte 1 U04 (Chieri): Alessandro Vigna Giglio (centrodestra)

Piemonte 1 U05 (Moncalieri): Roberto Pella (centrodestra)

Piemonte 2 U01 (Alessandria): Riccardo Molinari (centrodestra)

Piemonte 2 U02 (Novara): Luigi Alberto Gusmeroli (centrodestra)

Piemonte 2 U03 (Vercelli): Andrea Delle Vedove Delmastro (centrodestra)

Piemonte 2 U04 (Asti): Marcello Coppo (centrodestra)

Piemonte 2 U05 (Cuneo): Monica Ciaburro (centrodestra)

Puglia

Puglia U01 (Foggia): Marco Pellegrini (M5s)

Puglia U02 (Cerignola): Giacomo Diego Gatta detto Giandiego (centrodestra)

Puglia U03 (Andria): Mariangela Matera (centrodestra)

Puglia U04 (Molfetta): Rita Dalla Chiesta (centrodestra)

Puglia U05 (Bari): Davide Bellomo (centrodestra)

Puglia U06 (Altamura): Rossano Sasso (centrodestra)

Puglia U07 (Brindisi): Mauro D'Attis (centrodestra)

Puglia U08 (Taranto): Dario Iaia (centrodestra)

Puglia U09 (Lecce): Saverio Congedo (centrodestra)

Puglia U010 (Galatina): Alessandro Colucci (centrodestra)

Sardegna

Sardegna U01 (Cagliari): Ugo Cappellacci (centrodestra)

Sardegna U02 (Carbonia): Gianni Lampis (centrodestra)

Sardegna U03 (Nuoro): Barbara Polo (centrodestra)

Sardegna U04 (Sassari): Dario Giagoni (centrodestra)

Sicilia

Sicilia 1 U01 (Palermo – quartiere 11): Davide Aiello (M5s)

Sicilia 1 U02 (Palermo – quartiere 20): Carolina Maria Varchi (centrodestra)

Sicilia 1 U03 (Bagheria): Saverio Francesco Romano (centrodestra)

Sicilia 1 U04 (Gela): Vittoria Michela Brambilla (centrodestra)

Sicilia 1 U05 (Agrigento): Calogero Pisano (centrodestra)

Sicilia 1 U06 (Marsala): Antonia Marta Fascina (centrodestra)

Sicilia 2 U01 (Ragusa): Antonino Minardo (centrodestra)

Sicilia 2 U02 (Catania): Maria Carmela Valeria Sudano (centrodestra)

Sicilia 2 U03 (Acireale): Salvatore Maria Francesco Ciancitto (centrodestra)

Sicilia 2 U04 (Siracusa): Luca Giovanni Cannata (centrodestra)

Sicilia 2 U05 (Barcellona Pozzo di Gotto): Antonino Tommaso Calderone (centrodestra)

Sicilia 2 U06 (Messina): Francesco Gallo (De Luca Sindaco d'Italia – Sud chiama Nord)

Toscana

Toscana U01 (Grosseto): Fabrizio Rossi (centrodestra)

Toscana U02 (Massa): Elisa Montemagni (centrodestra)

Toscana U03 (Lucca): Riccardo Zucconi (centrodestra)

Toscana U04 (Pisa): Edoardo Ziello (centrodestra)

Toscana U05 (Livorno): Chiara Tenerini (centrodestra)

Toscana U06 (Prato): Erica Mazzetti (centrodestra)

Toscana U07 (Firenze): Federico Gianassi (centrosinistra)

Toscana U08 (Scandicci): Emiliano Fossi (centrosinistra)

Toscana U09 (Arezzo): Tiziana Nisini (centrodestra)

Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige U01 (Trento): Andrea De Bertoldi (centrodestra)

Trentino Alto Adige U02 (Rovereto): Vanessa Cattoi (centrodestra)

Trentino Alto Adige U03 (Bolzano): Manfred Shullian (Südtiroler Volkspartei)

Trentino Alto Adige U04 (Bressanone): Renate Gebhard (Südtiroler Volkspartei)

Umbria

Umbria U01 (Terni): Raffaele Nevi (centrodestra)

Umbria U02 (Perugia): Virginio Caparvi (centrodestra)

Val d'Aosta

Valle D'Aosta U01 (Aosta): Franco Manes (Vallée d'Aoste)

Veneto

Veneto 1 U01 (Venezia): Martina Semenzato (centrodestra)

Veneto 1 U02 (Chioggia): Giorgia Andreuzza (centrodestra)

Veneto 1 U03 (Treviso): Carlo Nordio (centrodestra)

Veneto 1 U04 (Castelfranco Veneto): Dimitri Coin (centrodestra)

Veneto 1 U05 (Belluno): Ingrid Bisa (centrodestra)

Veneto 2 U01 (Rovigo): Alberto Stefani (centrodestra)

Veneto 2 U02 (Selvazzano Dentro): Massimo Bitonci (centrodestra)

Veneto 2 Uo3 (Padova): Elisabetta Gardini (centrodestra)

Veneto 2 U04 (Bressano del Grappa): Silvio Giovine (centrodestra)

Veneto 2 U05 (Vicenza): Maria Cristina Caretta (centrodestra)

Veneto 2 U06 (Verona): Lorenzo Fontana (centrodestra)

Veneto 2 U07 (Villafranca di Verona): Ciro Maschio (centrodestra)

I nomi dei candidati eletti ai collegi uninominali al Senato

Abruzzo

Abruzzo U01 (Pescara): Quintino Guido Liris (centrodestra)

Basilicata

Basilicata U01 (Potenza): Elisabetta Maria Casellati Alberti (centrodestra)

Calabria

Calabria U01 (Corigliano – Rossano): Ernesto Rapani (centrodestra)

Calabria U02 (Reggio di Calabria): Clotilde Minasi (centrodestra)

Campania

Campania U05 (Giugliano in Campania): Domenica Maria Castellone (M5s)

Campania U04 (Fuorigrotta): Ada Lopreiato (M5s)

Campania U07 (Acerra): Raffaele De Rosa (M5s)

Campania U06 (Torre Del Greco): Orfeo Mazzella (M5s)

Campania U01 (Caserta): Giovanna Petrenga (centrodestra)

Campania U02 (Benevento): Giulia Cosenza (centrodestra)

Campania U03 (Salerno): Antonio Iannone (centrodestra)

Emilia Romagna

Emilia Romagna U01 (Parma): Elena Murelli (centrodestra)

Emilia Romagna U02 (Modena): Vincenza Rando (centrosinistra)

Emilia Romagna U03 (Bologna): Pier Ferdinando Casini (centrosinistra)

Emilia Romagna U04 (Ravenna): Alberto Balboni (centrodestra)

Emilia Romagna U05 (Rimini): Marta Farolfi (centrodestra)

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia U01 (Trieste): Luca Ciriani (centrodestra)

Lazio

Lazio U03 (Roma Municipio V): Giulia Bongiorno (centrodestra)

Lazio U04 (Roma Municipio VII): Ester Mieli (centrodestra)

Lazio U02 (Roma Municipio XIV): Lavinia Mennuli (centrodestra)

Lazio 1 U09 (Guidonia Montecielo): Marco Silvestroni (centrodestra)

Lazio U01 (Viterbo): Claudio Durigon (centrodestra)

Lazio 2 U03 (Latina): Claudio Fazzone (centrodestra)

Liguria

Liguria U01 (Genova – Municipio VII – Ponente): Giovanni Berrino (centrodestra)

Liguria U02 (La Spezia): Stefania Pucciarelli (centrodestra)

Lombardia

Lombardia U06 (Monza): Silvio Berlusconi (centrodestra)

Lombardia U05 (Cologno Monzese): Ignazio La Russa (centrodestra)

Lombardia U04 (Sesto San Giovanni): Isabella Rauti (centrodestra)

Lombardia U03 (Milano – Buenos Aires – Venezia): Antonio Misiani (centrosinistra)

Lombardia U01 (Varese): Massimiliano Romeo (centrodestra)

Lombardia U02 (Como): Licia Ronzulli (centrodestra)

Lombardia U09 (Treviglio): Giuliomaria Terzi di Sant'Agata (centrodestra)

Lombardia U07 (Bergamo): Daisy Pirovano (centrodestra)

Lombardia U08 (Brescia): Stefano Borghesi (centrodestra)

Lombardia U10 (Pavia): Gianmarco Centinaio (centrodestra)

Lombardia 4 U11 (Cremona): Daniela Santanché (centrodestra)

Marche

Marche U01 (Ascoli Piceno): Elena Leonardi (centrodestra)

Marche U02 (Ancona): Antonio De Poli (centrodestra)

Molise

Molise U01 (Campobasso): Claudio Lotito (centrodestra)

Piemonte

Piemonte U01 (Torino – circoscrizione 1): Andrea Giorgis (centrosinitra)

Piemonte U02 (Moncalieri): Paola Ambrogio (centrodestra)

Piemonte U04 (Alessandria): Paolo Zangrillo (centrodestra)

Piemonte U03 (Novara): Gaetano Nastri (centrodestra)

Piemonte U05 (Cuneo): Giorgio Maria Berghesio (centrodestra)

Puglia

Puglia U01 (Foggia): Anna Maria Fallucchi (centrodestra)

Puglia U02 (Andria): Francesco Paolo Sisto (centrodestra)

Puglia U03 (Bari): Filippo Melchiorre (centrodestra)

Puglia U04 (Taranto): Maria Vita Nocco (centrodestra)

Puglia U05 (Lecce): Roberto Marti (centrodestra)

Sardegna

Sardegna U01 (Cagliari): Antonella Zedda (centrodestra)

Sardegna U02 (Sassari): Marcello Pera (centrodestra)

Sicilia

Sicilia U01 (Palermo – quartiere 11): Dolores Bevilacqua (M5s)

Sicilia U03 (Gela): Anastasia Gabriella Stefania Craxi (centrodestra)

Sicilia U02 (Marsala): Raoul Russo (centrodestra)

Sicilia U04 (Catania): Sebastiano Musumeci detto Nello (centrodestra)

Sicilia U05 (Siracusa): Salvatore Sallemi (centrodestra)

Sicilia U06 (Messina): Dafne Musolino (De Luca Sindaco d'Italia – Sud chiama Nord)

Toscana

Toscana U02 (Livorno): Manfredi Potenti (centrodestra)

Toscana U03 (Prato): Giacomo Patrizio La Pietra (centrodestra)

Toscana U04 (Firenze): Ilaria Cucchi (centrosinistra)

Toscana U01 (Arezzo): Simona Petrucci (centrodestra)

Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige U01 (Trento): Pietro Patton (centrosinistra)

Trentino Alto Adige U02 (Rovereto): Michaela Biancofiore (centrodestra)

Trentino Alto Adige U03 (Pergine Valsugana): Elena Testor (centrodestra)

Trentino Alto Adige U04 (Bolzano): Luigi Spagnoletti (centrosinistra)

Trentino Alto Adige U05 (Merano): Juliane Unterberger (Südtiroler Volkspartei)

Trentino Alto Adige U06 (Bressanone): Meinhard Durnwalder (Südtiroler Volkspartei)

Umbria

Umbria U01 (Perugia): Francesco Zaffini (centrodestra)

Val d'Aosta

Valle D'Aosta U01 (Aosta): Nicoletta Spelgatti (centrodestra)

Veneto