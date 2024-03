Elezioni Abruzzo 2024 in diretta: gli orari dei seggi e come si vota, ultime news sul voto alle regionali

In diretta le elezioni in Abruzzo 2024: al voto 1,2 milioni di cittadini, seggi aperti oggi dalle 7:00 alle 23:00 per le regionali. Il primo dato dell’affluenza alle urne si avrà alle ore 12:00, poi alle 19:00 e infine alle 23:00 a chiusura dei seggi, con il dato definitivo. A candidarsi alle regionali in Abruzzo, il governatore uscente Marco Marsilio per il centrodestra, e Luciano D’Amico per il centrosinistra unito, con il sostegno di Pd e Movimento 5 Stelle.

Ma come si vota per le elezioni regionali in Abruzzo? La legge elettorale non prevede la possibilità di ballottaggio: vince il candidato che avrà ottenuto più voti oggi, domenica 10 marzo 2024. È possibile votare per un candidato presidente e per una lista, oppure scegliere di indicare solo una lista – in questo caso il voto si estende anche al candidato presidente – o ancora scegliere di votare solo per il candidato presidente. In Abruzzo non è previsto il voto disgiunto.

Elezioni in Abruzzo 2024, ultime news in diretta:

26 min fa 07:30 Come si vota alle elezioni regionali La legge elettorale in Abruzzo prevede il turno unico senza ballottaggio e non è possibile il voto disgiunto tra candidato e liste: significa che sarà considerata nulla la scheda con il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate. L’elettore può: votare un candidato Presidente, e il voto non si estende alle liste ad esso collegate

votare una lista, e il voto si estende anche al candidato Presidente ad essa collegato

votare un candidato Presidente e una delle liste ad esso collegate. Inoltre l'elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati a consigliere della lista prescelta, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Se indica due preferenze, queste devono essere di genere diverso (comunque della medesima lista); in caso contrario la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima. La corsa alla guida della regione Abruzzo è tra due soli candidati: Marco Marsilio e Luciano D'Amico. A cura di Annalisa Cangemi 56 min fa 07:00 Seggi aperti per le regionali in Abruzzo 2024 Dalle ore 7 sono aperti i seggi per le elezioni regionali in Abruzzo. Si vota fino a stasera alle 23, per eleggere il nuovo Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, ossia dalle ore 23 di questa sera. A cura di Annalisa Cangemi 1 ora fa 06:45 Cosa fare in caso di Carta d'identità scaduta L’elettore che si reca al seggio deve essere, innanzitutto, identificato. L'identificazione può avvenire tramite presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. Per legge, a fini dell’identificazione degli elettori, sono validi anche: le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti, purché risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e purché possano assicurare la precisa identificazione del votante;

le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia. In ogni caso la nuova carta d'identità può essere chiesta in qualsiasi momento presso il Comune di residenza o dimora. In caso di rinnovo la domanda può essere fatta a partire dal 180° giorno precedente la data di scadenza prevista. Il cittadino deve quindi presentarsi personalmente in Comune con la documentazione chiesta. A cura di Annalisa Cangemi 1 ora fa 06:20 Come richiedere la tessera elettorale La tessera elettorale è il documento ufficiale con cui i cittadini dello Stato italiano possono votare. È un documento personale e permanente, valido sino all’esaurimento degli spazi previsti per le timbrature che indicano l'avvenuta partecipazione al voto (contiene 18 spazi in totale). Va presentata al seggio insieme a un documento di riconoscimento: per questo motivo, per poter votare, è necessario controllare di possedere la tessera elettorale. Chi non la possiede o l'ha smarrita, può richiederla, anche nel giorno della votazione, all'ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali. A cura di Annalisa Cangemi 1 ora fa 06:10 Quali documenti portare ai seggi Per partecipare alle elezioni regionali in Abruzzo ogni elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita, può richiederla, anche nel corso della giornata di oggi, all'ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali. A cura di Annalisa Cangemi 1 ora fa 06:04 A che ora aprono i seggi e a che ora chiudono domenica 10 marzo Gli elettori dell'Abruzzo saranno chiamati alle urne per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale. Si vota solo nella giornata di oggi, dalle ore 7 alle ore 23. Poi lo spoglio delle schede avrà inizio alla chiusura dei seggi. A cura di Annalisa Cangemi 1 ora fa 06:01 Le elezioni regionali in Abruzzo 2024 in diretta, ultime news sul voto Oggi, domenica 10 marzo, 1,2 milioni di cittadini in Abruzzo saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, e lo scrutinio dei voti avrà inizio alla chiusura dei seggi. Si vota in 305 comuni abruzzesi e il totale dei votanti è pari a 1.208.276 di cui 592.041 uomini e 616.235 donne su una popolazione censita di 1.275.950. La legge elettorale prevede un turno unico, il che significa che non ci sarà ballottaggio. Inoltre non è possibile il voto disgiunto tra candidato e liste. In corsa per la poltrona di governatore della Regione Abruzzo ci sono soltanto due candidati, Marco Marsilio per il centrodestra e Luciano D'Amico per il centrosinistra. A cura di Annalisa Cangemi