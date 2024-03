Quando arrivano gli exit poll alle elezioni in Abruzzo 2024 e quando sapremo i risultati Stanno per chiudersi i seggi elettorali in Abruzzo: alle ore 23:00 verranno diffusi i primi exit poll da Noto Sondaggi e invece per la mezzanotte sono attese le prime proiezioni dei risultati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Manca ancora un'ora e poi chiuderanno i seggi per le elezioni regionali 2024 in Abruzzo: i cittadini abruzzesi potranno infatti presentarsi alle urne fino alle ore 23:00, poi saranno diffusi i primi exit poll e in seguito le proiezioni dei risultati. A fornire gli exit poll sarà solo Noto Sondaggi, in esclusiva per il canale televisivo regionale Rete8. La prima proiezione dei risultati è attesa intorno alla mezzanotte: si può seguire in diretta sul sito del Viminale – Eligendo – che aggiornerà mano a mano i dati. È probabile che il risultato definitivo arrivi nella giornata di lunedì, quando si saprà chi ha vinto tra Marco Marsilio e Luciano D'Amico.

A che ora arrivano i primi exit poll alle elezioni in Abruzzo 2024

Gli exit poll, i sondaggi che vengono effettuati all'uscita dei seggi tra gli elettori che hanno già espresso il proprio voto, verranno diffusi solo da Noto Sondaggi, l'istituto di Antonio Noto, in esclusiva per l'emittente televisiva regionale Rete8. I primi exit poll saranno diffusi immediatamente alla chiusura dei seggi, alle ore 23.00, per poi essere aggiornati poco prima della mezzanotte. A mezzanotte sono invece attese le prime proiezioni dei risultati.

Quando sapremo i risultati definitivi delle regionali in Abruzzo

Lo spoglio delle schede elettorali nelle elezioni regionali in Abruzzo comincerà immediatamente alla chiusura dei seggi alle ore 23:00. Le prime proiezioni dei risultati sono attese un'ora dopo, verso la mezzanotte. Lo spoglio continuerà tutta la notte: è probabile che i risultati definitivi non siano disponibili prima della mattinata di lunedì 11 marzo 2024, ma non c'è un'ora prestabilita in cui è atteso con certezza il dato definitivo.