Chi sono i candidati alle elezioni regionali in Abruzzo 2024: nomi e liste Per le elezioni regionali 2024 in Abruzzo si vota domenica 10 marzo 2024, dalle ore 7 alle ore 23. In corsa per il posto di presidente ci sono solo due candidati: Marco Marsilio per il centrodestra e Luciano D'Amico per il centrosinistra e le altre forze di opposizione.

Domenica 10 marzo 2024 si svolgono le elezioni regionali in Abruzzo. I seggi saranno aperti per un solo giorno, apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle ore 23. I candidati presidente sono solo due: Marco Marsilio è il presidente uscente della Regione e candidato del centrodestra; Luciano D'Amico, invece, è il nome sostenuto dal centrosinistra, dal Movimento 5 stelle e dall'ex Terzo polo di Azione e Italia viva.

Nelle ultime due settimane prima del voto non è più possibile pubblicare nuovi sondaggi sulle elezioni, ma gli ultimi resi noti prima dello stop segnalavano un vantaggio di poco più di un punto a favore del centrodestra: Winpoll assegnava il 50,6% a Marsilio e il 49,4% a D'Amico. Per quanto riguarda la legge elettorale per queste regionali e come si vota, sarà eletto al primo turno il candidato che ha preso il maggior numero di voti, a prescindere dalla percentuale raggiunta. Per avere una rappresentanza in Consiglio regionale ci sarà una soglia di sbarramento fissata al 2% per le liste. Non ci sarà la possibilità di voto disgiunto: se si sceglie un candidato, si potrà votare solo per una delle liste che lo sostengono, e viceversa.

Chi è Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo

Luciano D'Amico, classe 1960, è un economista nato a Torricella Peligna, in provincia di Chieti. Ha raccontato di essere cresciuto in una famiglia contadina che si è poi dedicata al commercio di prodotti per l'agricoltura. Laureato in Economia all'Università di Chieti e Pescara, ha seguito la carriera accademica, e dal 2013 al 2018 è stato rettore dell'Università di Teramo.

In passato, dal 2014, ha diretto l'azienda Autolinee regionali pubbliche abruzzesi, che dal 2015 è stata accorpata nella Società unica abruzzese di trasporto. Era già stato candidato alle regionali del 2019 come consigliere per la provincia di Teramo, a sostegno del candidato di centrosinistra Giovanni Legnini, ma non fu eletto. Le liste che lo appoggiano sono:

Partito democratico

Movimento 5 stelle

Alleanza Verdi-Sinistra

Azione

Abruzzo insieme

Riformisti e civici (che unisce Abruzzo vivo, Partito socialista e +Europa)

Chi è Marco Marsilio, presidente uscente dell'Abruzzo

Marco Marsilio, classe 1968, è nato a Roma da genitori di Tocco da Casauria, in provincia di Pescara. È presidente della Regione Abruzzo dal 2019, e la sua carriera politica si è sviluppata negli ambienti della destra. Si è laureato in Filosofia alla Sapienza di Roma, e dal 1993 al 1997 è stato consigliere del Municipio I di Roma, per poi fare il consigliere comunale dal 1997 al 2008. Alla fine degli anni Novanta e fino al 2000 è stato vicepresidente di Azione giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale.

Nel 2008 è stato eletto come deputato con il Popolo delle libertà. Si è unito a Fratelli d'Italia dal 2012, cioè dalla nascita del partito, e dal 2014 è stato coordinatore regionale del Lazio per il partito. Nel 2018 è stato eletto senatore per FdI (sempre nel Lazio), e l'anno dopo ha vinto le regionali in Abruzzo. Oggi è anche il vicepresidente del gruppo dei Conservatori e riformisti europei, il gruppo europeo presieduto da Giorgia Meloni. Le liste che lo appoggiano alle regionali sono:

Fratelli d'Italia

Lega

Forza Italia

Noi moderati

Unione di centro-Dc

Lista civica Marsilio presidente