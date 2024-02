Elezioni in Abruzzo 2024: data, candidati, ultimi sondaggi e fac simile delle schede Le elezioni regionali in Abruzzo si terranno il 10 marzo 2024, con i seggi aperti dalle ore 7 alle 23. Si voterà in un solo giorno. I candidati sono già stati annunciati, per il centrodestra correrà il governatore uscente Marco Marsilio (FdI) e per le opposizioni unite Luciano D’Amico. Ecco come si vota e i fac simile delle schede elettorali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Domenica 10 marzo 2024 si svolgono le elezioni regionali in Abruzzo. I seggi apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle ore 23: si voterà per un solo giorno. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. La lista dei candidati è già stata annunciata, insieme alle 12 liste che li sosterranno. In Abruzzo si sfideranno Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, il presidente di Regione uscente che è stato ricandidato, e Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo che è sostenuto da tutte le opposizioni: ex Terzo polo, centrosinistra e Movimento 5 stelle. Non è più possibile pubblicare nuovi sondaggi, dato che mancano meno di quindici giorni alle elezioni, ma le ultime indicazioni davano Marsilio in leggero vantaggio. Ecco come funzionerà il voto, e i fac simile delle schede elettorali per circoscrizione.

Quando si vota per le elezioni regionali in Abruzzo 2024: data e orari

Per le elezioni regionali 2024 in Abruzzo si vota domenica 10 marzo. La votazione durerà un solo giorno, e non due come avviene per altri appuntamenti elettorali. I seggi apriranno la mattina alle ore 7 e chiuderanno alle ore 23. Alla chiusura dei seggi, inizieranno immediatamente le operazioni di spoglio. Questo dovrebbe portare ad avere delle indicazioni sul risultato già nella tarda serata di domenica, nel caso vengano diffusi degli exit poll, oppure nella giornata di lunedì.

Chi sono i candidati alle elezioni in Abruzzo 2024

Alle elezioni regionali in Abruzzo ci sono solamente due candidati. Per il centrodestra, il candidato è il presidente della Regione uscente, Marco Marsilio. Marsilio è un esponente di Fratelli d'Italia, che nel 2019 vinse l'elezione con il 48% dei voti, superando il candidato del centrosinistra e la candidata del Movimento 5 stelle. È sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi moderati, Unione di centro e la sua lista personale Marsilio presidente.

A differenza di quanto avvenuto nel 2019, quest'anno le opposizioni si presentano unite. Il candidato dell'opposizione è Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo dal 2013 al 2018, che in passato ha diretto l'azienda Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi ma non ha esperienze precedenti politica. A sostenerlo sono il Partito democratico, il Movimento 5 stelle, l'Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, la lista Abruzzo insieme e la lista Riformisti e civici (che unisce Abruzzo vivo, Partito socialista e +Europa).

Come si vota alle regionali: la legge elettorale

Alle elezioni regionali in Abruzzo si seguirà un sistema proporzionale, che prevede una soglia di sbarramento: per eleggere dei consiglieri, ciascuna lista all'interno di una coalizione dovrà prendere almeno il 2% dei voti. Se ci fossero liste non coalizzate, la soglia per loro si alzerebbe al 4%, ma in questo caso si presentano solamente due coalizioni. Non ci sarà in alcun caso il ballottaggio, anche perché i candidati sono solamente due. Al primo turno, sarà eletto il candidato che prenderà il maggior numero di voti. Alla coalizione del vincitore sarà anche assegnata una maggioranza nel Consiglio regionale.

Per chi va a votare non sarà possibile effettuare il voto disgiunto, cioè il voto per una lista e poi per un candidato presidente diverso da quello che la lista sostiene. Mentre in Sardegna questo è stato un fattore importante per portare alla vittoria del centrosinistra con Alessandra Todde, in Abruzzo la legge elettorale non consente il voto disgiunto. Si potrà votare per un candidato presidente e per una lista, oppure scegliere di indicare solamente una lista (in questo caso il voto sarà contato automaticamente anche per il candidato presidente), o ancora solo per il candidato presidente.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Non è più possibile pubblicare nuovi sondaggi per le elezioni regionali in Abruzzo, dato che mancano meno di quindici giorni al voto. L'ultimo sondaggio reso pubblico prima di questa scadenza era quello realizzato da Winpoll, che assegnava a Marco Marsilio il 50,6% delle preferenze e a Luciano D'Amico il 49,4%. Altre rilevazioni, pubblicate nei giorni precedenti, vedevano invece Marsilio con un vantaggio più marcato di alcuni punti. In ogni caso, l'impressione è che stando ai dati degli ultimi sondaggi Marsilio partisse con un leggero vantaggio, ma fosse possibile aspettarsi delle sorprese.

I fac simile delle schede elettorali per circoscrizione

Fac simile circoscrizione dell'Aquila

Fac simile circoscrizione di Chieti

Fac simile circoscrizione di Pescara

Fac simile circoscrizione di Teramo