Come richiedere la tessera elettorale per votare alle elezioni regionali in Abruzzo 2024 Oggi si vota per le elezioni regionali in Abruzzo, dalle ore 7:00 alle 23:00. Ecco come e dove rinnovare la tessera elettorale che per chi l'ha smarrita o ha esaurito tutti gli spazi per la certificazione del voto.

A cura di Annalisa Cangemi

Oggi si vota per le Regionali in Abruzzo, con le urne aperte dalle ore 7:00 alle 23:00, per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale. Lo scrutinio dei voti avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Per votare è necessario munirsi di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido. Chi non ha la tessera, l'ha smarrita o ha esaurito gli spazi per la certificazione del voto, può richiederla, anche nel giorno della votazione, all'ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, che sarà aperto nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, quindi dalle 7:00 alle 23:00.

La corsa alla guida della regione Abruzzo è tra due soli candidati: Marco Marsilio e Luciano D'Amico. La legge elettorale prevede il turno unico senza ballottaggio e non è possibile il voto disgiunto tra candidato e liste.

Come rinnovare la tessera elettorale se hai finito gli spazi

La tessera elettorale si rinnova, su su richiesta dell'elettore interessato, presso l'ufficio elettorale del Comune di residenza. È opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio, in modo da evitare una concentrazione eccessiva delle domande nei giorni della votazione o in quelli immediatamente antecedenti.

L'ufficio elettorale resterà aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data del voto. Ma sarà accessibile anche nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7:00 alle ore 23:00 di domenica 10 marzo-

Cosa fare per richiedere la tessera elettorale in caso di smarrimento

Se si smarrisce la tessera elettorale bisogna richiedere un duplicato al nostro Comune di residenza, presso l'ufficio elettorale: in caso di furto della tessera elettorale occorre presentarsi muniti di carta d’identità e di denuncia di smarrimento, che bisogna fare preventivamente presso la stazione di Polizia, Carabinieri o Polizia municipale.