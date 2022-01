Elezione Presidente della Repubblica 2022, diretta quarta votazione: cdx si astiene, csx vota bianca. Salvini: “Lega non vota Casini”

Dallo staff di Di Maio fanno sapere che non è stato lui a chiamare Grillo, per convincere Conte a dire sì a Draghi al Colle. "No, fermi tutti, deve essersi trattato di un'informazione veicolata in modo errato dallo staff di Conte. Ma ci sta, forse è stata colpa della stanchezza, del resto sono giornate intense. Li conosco e sono certo che hanno agito in buona fede. In verità è stato Grillo a chiamare Di Maio e non viceversa", ha fatto sapere Giuseppe Marici, portavoce del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, interpellato dall'Adnkronos.

"Grillo – ha spiegato Marici – voleva il quadro della situazione sul Colle da Di Maio, perché dall'esterno c'era un po' di confusione su come si stava muovendo il Movimento. Ma, come accade ogni volta che Grillo chiama Di Maio, tutto avviene nella massima riservatezza, perché Beppe chiede di essere lasciato fuori da queste cose e Luigi è molto rispettoso di Beppe. Non vi dirò mai cosa si sono detti, meglio evitare", conclude Marici ridendo.