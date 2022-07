Crollo Marmolada, news di oggi: 7 morti accertati, ancora 13 dispersi, Draghi: “Lavorare perché non accada più”

Le notizie di oggi sulle ricerche dei dispersi sulla Marmolada a seguito del crollo di un ghiacciaio la scorsa domenica. Il bilancio ancora parziale della tragedia di sette vittime, di cui tre identificati, e 8 feriti di cui due in condizioni serie. I corpi identificati sono quelli di Filippo Bari, guida alpina, Tommaso Carollo e Paolo Dani. I nomi delle altre 4 vittime al momento non sono stati resi noti. Sono 13 le persone "reclamate", cioè i dispersi per i quali i familiari si sono fatti vivi con le autorità perché non tornati a casa. Di queste tre sono cittadini provenienti dalla Repubblica Ceca.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa: "Oggi l'Italia piange queste vittime e tutti gli italiani si stringono con affetto". Il premier, commosso, ha quindi aggiunto: "Questo è un dramma che certamente ha delle imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e dalla situazione climatica. Il Governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere provvedimenti perché quanto accaduto abbia una bassissima probabilità di succedere e anzi venga evitato. Bisogna prendere dei provvedimenti affinché quanto accaduto sulla Marmolada non accada più in Italia", ha ribadito.

