Marmolada, riprese le ricerche dei dispersi: “Troviamo pezzi di persone, immagini terrificanti” Sono riprese all’alba le ricerche dei 13 dispersi sulla Marmolada dopo il crollo del seracco che ha travolto domenica decine di alpinisti. Il racconto di un soccorritore: “Ogni giorno troviamo qualcosa ma non troviamo persone intere, troviamo pezzi di persone”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tragedia sulla Marmolada, crolla ghiacciaio ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche dei 13 dispersi che ancora mancano all'appello dopo la tragedia della Marmolada, in Trentino: domenica scorsa un seracco è caduto travolgendo decine di alpinisti.

Le vittime accertate sono 7, mentre 8 sono i feriti. Le operazioni di soccorso nelle scorse ore si erano fatte più complicate a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Ma oggi la situazione sembra di molto migliorata.

Le squadre di soccorso torneranno in azione con elicotteri, droni ma anche sonar per cercare di individuare i cellulari delle persone disperse.

"Ogni giorno troviamo qualcosa ma non troviamo persone intere, troviamo pezzi di persone. Mercoledì o giovedì entreremo anche nei crepacci, per noi non sarò difficile, sarà un gioco. Ricorderò per sempre un'immagine terrificante", ha detto all'AGI da Passo Fedaia Luigi Felicetti, giuda alpina di Campitello di Fassa.

È stato uno dei primi soccorritori giunti domenica sul ghiacciaio della Marmolada dopo il distacco del seracco della calotta ghiacciata, a usa volta causata dalle alte temperature registrate nelle ultime settimane.

Ieri sulle Dolomiti è arrivato anche il presidente del Consiglio Mario Draghi: "Questo è un dramma – ha dichiarato, commosso – che certamente ha delle imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e dalla situazione climatica. Il Governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere provvedimenti perché quanto accaduto abbia una bassissima probabilità di succedere e anzi venga evitato".

Delle 7 vittime finora confermate, tre sono italiane (Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani). Tra i dispersi ci sarebbero 4 alpinisti vicentini e un uomo sui 50 anni di Alba di Canazei.

Le autorità stanno ancora accertando la proprietà di quattro delle 16 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio: hanno tutte targhe straniere (una tedesca, due ceche e una ungherese).