Marmolada, causa caldo si stacca enorme blocco di ghiaccio: almeno un morto Un ampio seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada, il gruppo montuoso delle Alpi orientali al confine tra la provincia di Trento e quella di Belluno. Almeno una vitima, ma sei teme che il bilancio dei morti possa aumentare.

Un ampio seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada, il gruppo montuoso delle Alpi orientali al confine tra la provincia di Trento e quella di Belluno nonché il più alto delle Dolomiti: il distacco, secondo le prime informazioni fornite dal Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5 elicotteri ed unità cinofile si stanno recando nell'area. Sarebbero numerose le persone coinvolte nell'incidente, c'è almeno un morto ma si teme che possano esserci altre vittime. Già soccorsi 7 feriti, accolti negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano, almeno uno in condizioni critiche. I cinofili del Soccorso alpino stanno cercando i dispersi. In quel momento infatti in zona si trovavano due cordate di alpinisti, per un totale di una quindicina di persone.

Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta. L'allarme è scattato intorno alle 13.45. Acrollare è stato un seracco, cioè una formazione di ghiaccio a forma di torre. Al momento i tecnici del Soccorso Alpino sono al lavoro per cercare di valutare la situazione e aiutare i feriti. Nel frattempo sono stati mobilitati anche i colleghi dell’Alto Adige.

L'Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, ha commentato l'accaduto: "Sono in contatto con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, per tenerlo informato, e con il Capo della Delegazione del Soccorso Alpino Alex Barattin. Per la parte veneta sono già operativi i 2 elicotteri del Suem 118 della Ulss di Belluno. Operativo anche uno degli elicotteri della Protezione Civile della Regione del Veneto per trasportare squadre dei soccorritori alpini con unità cinofile sul posto. Tutte le squadre del soccorso alpino della zona sono state attivate. Già recuperati i primi feriti".

Perché si sta sciogliendo il Ghiacciaio della Marmolada

Le alte temperature degli ultimi mesi e le scarse nevicate invernali e primaverili hanno fatto sì che il ghiacciaio della Marmolada da settimane sia in condizioni che normalmente si possono avere a settembre, al termine della stagione estiva. Per questo da tempo è in corso il parziale scioglimento del manto nevoso superficiale. Dalle immagini – girate sia dalla stazione intermedia di Serata a 3264 metri, sia dalla stazione più alta di Punta Rocca, a 3265 metri – si vede come in ampi settori il ghiaccio sia del tutto scoperto, ed emergano zone rocciose e detritiche che ne diminuiscono il potere di riflessione della luce solare, accentuandone lo scioglimento. Se la situazione dovesse continuare così, in autunno le condizioni del ghiacciaio della Regina delle Dolomiti potrebbero essere molto critiche. Secondo alcune stime del Cnr e dell’Università di Padova, se non verrà invertita la tendenza a livello climatico, entro il 2050 il ghiacciaio della Marmolada potrebbe essere quasi completamente sparito.

