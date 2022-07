Marmolada, Ris dei carabinieri a Fanpage.it: “Identificazione difficile per le condizioni dei corpi” Saranno i Ris di Parma ad occuparsi delle analisi per l’identificazione degli ultimi corpi senza nome rinvenuti sulla Marmolada. “Lavoriamo ininterrottamente per garantire i risultati al più presto – ha spiegato a Fanpage.it il Maggiore Fabiano Gentile – ma la situazione è in continua evoluzione”

Intervista a Magg. Fabiano Gentile Maggiore del reparto Ris di Parma

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono riprese all'alba di oggi le ricerche dei corpi degli ultimi dispersi sulla vetta della Marmolada. Questa mattina, prima delle 9.15, i 14 soccorritori hanno ritrovato resti umani e oggetti dell'attrezzatura tecnica che potrebbero appartenere alle ultime tre persone che mancano all'appello. Le operazioni sono state favorite da temperature meno elevate e si sono concentrate nella parte più bassa della slavina che domenica scorsa ha investito 30 persone. La scelta dell'area è stata imposta anche da motivi di sicurezza: è infatti possibile che vi siano nuovi crolli dovuti allo scioglimento dei ghiacciai causato dall'afa delle ultime settimane. Ai piedi del ghiacciaio sono in funzione tre radar, uno doppler e due interferometri, che ne monitorano costantemente i movimenti.

Sono nove per il momento le salme recuperate dai soccorritori e trasportate al palazzo del ghiaccio di Canazei. Quattro sono state riconosciute dai familiari. Gli altri resti senza nome saranno invece oggetto di analisi da parte dei Ris di Parma: tramite gli esami del Dna, gli agenti cercheranno di risalire alle identità delle ultime vittime recuperate.

Secondo quanto spiegato a Fanpage.it dal Maggiore Fabiano Gentile, il materiale a disposizione dei Ris continua ad aumentare di ora in ora. "Si tratta di una situazione estremamente fluida, quindi in continua evoluzione – ha dichiarato -. Questa è la maggiore complessità di questo scenario. Abbiamo elementi sempre nuovi da tenere in considerazione per le nostre analisi".

Quanto servirà per gli esami di riconoscimento?

Stiamo garantendo la massima operatività. Contiamo di iniziare già nella serata di oggi l'attività analitica per l'estrapolazione del Dna, in modo da poter avere presto i primi esiti.

Come si svolgeranno gli accertamenti?

La nostra attività sarà di carattere identificativo, per cui saranno svolti prelievi di Dna da comparare poi con campioni dei parenti delle vittime. In questo modo dovremmo riuscire a dare un nome a tutti. Come dicevo però abbiamo sempre nuovi reperti da analizzare e confrontare per poter definire correttamente i contorni di quanto accaduto sulla Marmolada.

Quando potrebbero arrivare i primi esiti?

Inizieremo a lavorare alle analisi già questa sera con l'estrapolazione del Dna, cercheremo di far arrivare quanto prima gli esiti derivanti dalla comparazione di campioni, ma non abbiamo tempi precisi. Il lavoro è complicato ulteriormente dalle condizioni dei corpi

Le ricerche possono definirsi concluse?

Non abbiamo certezze sul proseguimento delle operazioni, ma abbiamo continuato a ricevere materiale da includere nelle nostre analisi. Nessun altro nuovo elemento però oltre a questo. Noi siamo chiamati a mettere un punto alle vicende che hanno coinvolto le vittime ritrovate finora con l'identificazione. Pensare a cosa accadrà non è possibile, purtroppo: tutto è in continua trasformazione