Luigi Di Maio, intervistato da La Stampa, ha parlato del presidente incaricato, in vista dell'incontro di oggi: "Draghi ha indubbiamente un profilo prestigioso, tra l'altro ha una prospettiva economica diversa da quella di Monti". Per questo "abbiamo detto che lo ascolteremo, è giusto farlo, e lo faremo partendo dai temi". No a un governo "insieme a Berlusconi", ma "con alcuni esponenti di Forza Italia ho rapporti cordiali e costruttivi". Lo stesso vale, ormai, per la Lega. "Come Movimento 5 Stelle riteniamo si debba preservare la maggioranza che finora ha lavorato compatta, e mi riferisco a noi, Partito Democratico e Leu". E Conte alla guida di una federazione formata da questi tre partiti? "Me lo auguro".