Mario Draghi è la scelta giusta. La chiamata improvvisa di Mattarella all'ex presidente della Banca centrale europea, mette d'accordo un po' tutti, anche se all'inizio sembrava che nessuna forza politica avrebbe appoggiato un governo tecnico, tecnico-politico, o comunque guidato da Draghi. Poi, ascoltando l'appello del presidente della Repubblica, i partiti hanno deciso di andare con fiducia all'incontro con l'economista e, per ora, sembra che solo Fratelli d'Italia abbia chiuso realmente la porta. Anche gli italiani, come svela il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, sono con Draghi: la maggioranza dei cittadini pensa che un governo di alto profilo, come chiesto da Mattarella, guidato da lui sia la scelta giusta. Non solo nel calcolo totale, anche in quello degli elettori dei singoli partiti.

Il 60% degli italiani pensa che il governo Draghi sia la soluzione migliore. Il dato più indicativo del sondaggio, però, è che non solo la media è in maggioranza. La stessa domanda, posta a specifici elettorati, supera sempre il 50% di sì. Tra chi vota Partito Democratico il gradimento al governo Draghi schizza all'80%, mentre tra gli elettori di Forza Italia raggiunge il 78%, con l'81% per le altre liste di centrosinistra. Più ostico da digerire per chi vota Movimento 5 Stelle, con il 55% che pensa che sia la scelta giusta, mentre gli elettori di Fratelli d'Italia che appoggiano Draghi sono il 60%. Ultima la Lega, con il 51%. Comunque più della metà.

Se si tratta invece del perimetro della nuova maggioranza, l'accordo tra gli italiani si trova già molto meno. Secondo il 28% degli intervistati – dato relativo più alto – tutti i partiti dovrebbero appoggiare il nuovo governo. Il 13% non vorrebbe i 5 Stelle, il 7% non vorrebbe la Lega. Maggioranza uscente e Forza Italia sono all'8% – il governo Ursula. E i leader? Chi esce meglio da questa fase di crisi di governo? Il primo è Giuseppe Conte, con il 28% delle risposte, seconda Giorgia Meloni con il 10% e terzo Matteo Salvini con il 9%. Su chi esce peggio non sembrano esserci molti dubbi: Matteo Renzi, secondo il 48% degli italiani.