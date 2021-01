Crisi di governo, ultime news: Conte sale al Colle per un colloquio con Mattarella, possibili dimissioni

Le notizie di oggi sulla crisi del governo Conte in diretta. Il presidente del Consiglio Conte salirà al Colle per un colloquio con il Presidente della Repubblica Mattarella. Secondo quando riferito dalla ministra dei Trasporti De Micheli si tratterà di un incontro di “aggiornamento” sulla situazione politica del nostro Paese, in vista del voto in Parlamento di mercoledì 27 gennaio sulla relazione sulla Giustizia del ministro Bonafede. L’esecutivo, a differenza di quanto avvenuto per il voto di fiducia della scorsa settimana, rischia di andare sotto. È possibile infatti che Conte non abbia i numeri, e non riesca ad allargare la sua maggioranza, accogliendo eventuali responsabili, prima del test in Aula. Il premier potrebbe quindi rassegnare le dimissioni in serata. A quel punto l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un reincarico. Sia Pd sia M5s blindano infatti ‘l’avvocato del popolo’, che potrebbe provare a formare un nuovo governo, con una squadra di ministri rinnovata: sarebbe la nascita del Conte ter. Non si fermano in queste ore le trattative serrate con pezzi di Italia viva, e con esponenti di Forza Italia. Anche se il leader azzurro Silvio Berlusconi ha ribadito che il suo partito è compatto e ha smentito le indiscrezioni: “Nessuna trattativa è in corso, né ovviamente da parte mia, né di alcuno dei miei collaboratori, né di deputati o senatori di Forza Italia, per un eventuale sostegno di qualunque tipo al governo in carica”.