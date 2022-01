Covid Italia, news di oggi: nuovo decreto, obbligo vaccino per over 50 e green pass per lavorare

il governo ha varato il nuovo decreto Covid che prevede l'obbligo vaccinale per gli over 50 e l'obbligo per i medesimi di mostrare il green pass per lavorare. In sintesi, le misure prevedono l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età è stata previsto l'obbligo di mostrare il Super Green Pass sul luogo di lavoro, che sarà necessario anche per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo vaccinale sarà esteso anche al personale universitario, senza alcun limite di età e l'obbligo di green pass ordinario per accedere agli esercizi che fanno servizi alla persona, così come a pubb lici uffici, servizi postali, bancari e finanziari. Per la scuola, le classi andranno in Dad con 3 casi positivi per quanto riguarda medie e superiori, con due casi per quanto riguarda le elementari e un caso per quanto riguarda la scuola dell'infanzia.