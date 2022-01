Mappa Ecdc del rischio Covid in Europa, Italia tutta in rosso scuro tranne la Sardegna Nella mappa Ecdc del rischio Covid nell’Unione europea l’Italia è quasi interamente in rosso scuro. L’unica Regione a rimanere in rosso è la Sardegna. La situazione non è migliore nel resto d’Europa: solo la Romania non è colorata di rosso o rosso scuro.

A cura di Tommaso Coluzzi

Mappa Ecdc aggiornata al 6 gennaio 2022

Nella mappa europea del rischio Covid l'Italia è tutta in zona rosso scuro, tranne la Sardegna che è rossa. La cartina, pubblicata e aggiornata ogni settimana dall'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), colora l'Unione europea in base alla situazione dei contagi da Covid. Rispetto alla scorsa settimana – l'ultima risale al 30 dicembre – anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia passano dal rosso al rosso scuro, il colore che indica l'incidenza più alta di contagi. L'unica Regione a rimanere in rosso secondo la mappa è – appunto – la Sardegna. In due settimane l'Italia è prima diventata tutta rossa, e ora quasi tutta rosso scuro.

La situazione dei contagi in Europa nella mappa dell'Ecdc

La situazione negli altri Paesi europei, però, non è certo migliore: tutti gli Stati dell'Unione europea sono colorati di rosso o rosso scuro, con la sola eccezione della Romania. La fotografia scattata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie rispecchia la situazione drammatica che stanno vivendo i Paesi dell'Unione, con picchi di contagi record praticamente ovunque e la variante Omicron che ormai dilaga in lungo e in largo da settimane.

Quali sono i Paesi in rosso scuro in Europa

Il rosso scuro, come abbiamo detto, è il colore che indica un'incidenza dei casi da Covid in forte aumento: si parla di oltre 500 nuovi contagi al giorno ogni 100mila abitanti. Oltre all'Italia (con l'eccezione della Sardegna), il rosso scuro copre per intero anche la Penisola iberica – con Spagna e Portogallo -, ma anche la Francia, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo. È in rosso scuro anche la parte orientale della Germania, insieme alla Repubblica Ceca, alla Slovenia e alla Grecia. Migliore la situazione nell'Europa dell'Est e nella parte Nord della Penisola scandinava, dove comunque il colore è il rosso.