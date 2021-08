Coronavirus, le notizie sul Covid, da oggi obbligatorio il Green Pass. Cdm approva nuovo decreto, certificato obbligatorio anche per i docenti

Le notizie sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di venerdì 6 agosto. Nel bollettino di ieri 7.230 contagi e 27 morti Covid. Gimbe: ricoveri in aumento. Mappa Ecdc: anche la Toscana e le Marche in rosso. Da oggi obbligatorio l'uso del Green Pass, sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso: nella lista bar e ristoranti, ma anche palestre, piscine, concerti e musei. Via libera del Cdm a nuovo decreto: obbligo del certificato verde anche per i docenti a scuola e per gli studenti universitari; dal primo settembre obbligo anche sui trasporti a lunga percorrenza. Speranza: "Una settimana di quarantena per vaccinati con contatti stretti con positivi". Ok al protocollo per test con prezzi calmierati in farmacia. Prosegue la campagna vaccinale in Italia: somministrate finora 70.587.195 dosi e 33.782.275 persone hanno completato il ciclo vaccinale. Arriva certificato per esenzione da vaccino. Per Ecdc-Ema necessarie ancora mascherine e distanziamento.

Nel mondo sono stati superati i 200 milioni di casi Covid e 4.2 milioni sono i morti. L'OMS: "Date i vaccini ai paesi poveri anziché fare le terze dosi". Cina, torna il lockdown in un'area di Wuhan, che testerà tutti i cittadini entro oggi. Ancora Tokyo, nuovo record di casi: oltre 5mila in 24 ore sospinti da Variante Delta.

