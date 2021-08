Ecco come gli Usa stanno spingendo per l’obbligo vaccinale nelle aziende Aumentano le aziende americane che stanno richiedendo l’obbligo vaccinale ai propri dipendenti. Dopo Facebook e Google, è stata la volta di Cnn, United Airlines, Netflix e Disney. L’amministrazione Biden starebbe anche valutando di ritirare i fondi federali alle organizzazioni che non obbligheranno i lavoratori a vaccinarsi contro il Covid-19: “È la pandemia dei non vaccinati”.

Di obbligo vaccinale e Green pass non si parla soltanto in Italia. Sono numerosi i Paesi che stanno introducendo limitazioni per chi non ha la certificazione verde che attesti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale. Tra questi, soprattutto gli Stati Unito dove il presidente Joe Biden sta pensando ad una serie di misure per incentivare le aziende ad andare in questa direzione. E molte, tra le più grosse del settore privato, già si stanno organizzando.

Le aziende che hanno già imposto l'obbligo vaccinale

Dopo Google e Facebook che hanno richiesto ai propri dipendenti la vaccinazione contro il Covid come requisito per rientrare nei rispettivi campus a settembre, anche la United Airlines ha fatto sapere oggi che richiederà ai lavoratori, in totale più di 80mila persone, di essere vaccinati entro la fine di ottobre, forse prima. "Sappiamo che alcuni di voi non saranno d'accordo", hanno detto ai dipendenti l'amministratore delegato, Scott Kirby, e il presidente Brett Hart. Ma, hanno aggiunto, "i fatti sono chiarissimi: tutti sono più al sicuro quando tutti sono vaccinati". United è la prima grande compagnia aerea del Paese a fare questo passo. Anche nel campo dell'informazione è stata presa una decisione simile: è di ieri la notizia secondo cui la Cnn ha licenziato tre dipendenti che si sono presentati negli uffici senza essere vaccinati, violando le regole della compagnia. "Sarò chiaro: su questa politica adottiamo la tolleranza zero", ha scritto l'ad Jeff Zucker. Tra le altre aziende che hanno imposto l'obbligo vaccinale ci sono anche Goldman Sachs, Morgan Stanley, Disney, Netflix, Tyson Foods e Walmart.

Niente fondi federali per chi non obbliga al vaccino

L’amministrazione Biden starebbe anche valutando di ritirare i fondi federali alle organizzazioni che non obbligheranno i propri dipendenti a vaccinarsi contro il Covid-19. Lo ha riferito il Washington Post, citando proprie fonti anonime. La misura potrebbe entrare in vigore per vari tipi di organizzazioni, dalle case di cura alle università, alle navi da crociera. Secondo le fonti, la discussione sull’ipotesi è alle sue prime fasi e nessuna decisione è ancora stata presa.

A che punto sono le vaccinazioni negli Usa

Al momento, il 50% della popolazione americana risulta completamente vaccinata, secondo quanto reso noto la Casa Bianca, dopo che giorni fa era stato raggiunto, con un mese di ritardo, il traguardo del 70% di statunitensi con almeno una dose. Tuttavia, si tratta di una percentuale ancora non sufficiente per arginare la diffusione della variante Delta, che sta mettendo in ginocchio alcuni stati, tra cui in primis la Florida. Per questo l'inquilino della casa Bianca preme per una accelerazione delle inoculazioni: "Dobbiamo andare avanti ed è semplice: per favore, vaccinatevi. È sicuro, funziona, salva vite e forse salverà anche la vostra. Come ho detto, è la pandemia dei non vaccinati – ha detto Biden -. Possiamo farcela, dobbiamo solo mantenere la rotta". Un appello che ha poi ribadito: "L'America può sconfiggere la variante Delta. Quindi indossate le mascherine dove raccomandato, fatevi vaccinare oggi, tutto questo salverà vite ed eviterà gli stessi danni economici cui abbiamo assistito quando la pandemia è iniziata".