Cos’è la certificazione di esenzione al vaccino contro il Covid e a chi viene rilasciata Via libera al rilascio della certificazione di esenzione al vaccino contro il coronavirus per chi presenta specifiche condizioni cliniche. In altre parole, chi non può vaccinarsi (anche solo temporaneamente) a causa di qualche patologia, riceverà il certificato, che arriva proprio all’entrata in vigore delle nuove regole sul Green Pass.

A cura di Annalisa Girardi

Il ministero della Salute ha pubblicato la circolare, firmata dal Direttore Generale della Prevenzione Giovanni Rezza, che dà il via libera al rilascio della certificazione di esenzione al vaccino contro il coronavirus per chi presenta specifiche condizioni cliniche. In altre parole, chi non può vaccinarsi (anche solo temporaneamente) a causa di qualche patologia. Un documento importante che arriva all'entrata in vigore delle nuove regole sul Green Pass, diventato obbligatorio per accedere a tutta una serie di luoghi, dai ristoranti al chiuso, alle palestre, cinema e teatri. E che dal 1° settembre lo sarà anche per i trasporti a lunga percorrenza.

"La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea", si legge nella circolare. E ancora: "Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto".

Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione potranno essere rilasciate entro il 30 settembre "direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale".