Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: la Sicilia è in zona gialla, Iss: “Col vaccino è possibile controllare il virus”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 30 agosto. Nel bollettino di ieri sono stati 5.959 i nuovi casi e 37 i morti per Coronavirus in Italia. Il tasso di positività sale al 2,67%. Aumentano i ricoveri ordinari (+22), mentre sono stabili le terapie intensive; salgono anche i casi tra gli over 60. Green Pass, da mercoledì sarà obbligatorio su aerei e treni. Da oggi la Sicilia torna in zona gialla. Protesta dei no-vax in 54 città. Abrignani (Cts): "Obbligo vaccinale è l'unica strada: i ricoveri aumenteranno". Brusaferro (Iss): "Col vaccino è possibile controllare il virus". Prosegue la campagna vaccinale in Italia: ad oggi sono 77.177.188 le dosi di vaccini anti covid somministrati mentre sono oltre 37 milioni le persone completamente vaccinate (il 70% della popolazione over 12). Ministro del Lavoro Orlando: "Sì a considerare la quarantena come malattia". Nel mondo 216 milioni di casi e 4,5 milioni di morti per Coronavirus.. A Melbourne, in Australia, prolungato il lockdown anche dopo il 2 settembre a causa della variante Covid. Israele, terza dose disponibile per tutti i vaccinati.

