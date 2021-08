Covid Campania, 186 nuovi contagi e 9 morti: bollettino di lunedì 30 agosto Sono 186 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania: lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale nel consueto bollettino quotidiano. Sfiorano le quattrocento unità i ricoverati negli ospedali, tra terapie intensive e degenza ordinaria. Altri nove i morti, otto dei quali nelle ultime 48 ore.

Sono 186 i positivi del giorno al Coronavirus in Campania: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Crollano anche i test effettuati: tra molecolari e rapidi sono appena 5.196, come di consueto il numero più basso della settimana che si verifica ogni lunedì. Ma a preoccupare è il numero di morti: sono nove quelli registrati nell'ultimo bollettino, di cui otto nelle ultime 48 ore ed un altro deceduto in precedenza ma registrato solo oggi. Quasi 400 i ricoverati: sono 366 i pazienti affetti da Coronavirus costretti a ricorrere alle cure in ospedale, seppur in degenza ordinaria; altri 18 si trovano invece ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei Covid Center regionali. Questo il report dei posti letto completo, comunicato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 366

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, crescono i timori in vista della riapertura della stagione scolastica: l'assessore all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini, intervista da Fanpage.it, ha spiegato che non ci sarà alcun rinvio dell'anno scolastico in Campania come paventato da qualcuno in queste ore, nonché che "i test salivari a scuola saranno facoltativi e gratuiti. Sono destinati ai bimbi da 6 a 11 anni. Avvieremo anche vaccinazioni anti-Covid nei camper dalla prossima settimana". Ed ai no vax lancia un appello: "Vaccinatevi".