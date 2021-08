In Lombardia giovedì 2 e venerdì 3 settembre le donne incinte possono vaccinarsi senza prenotazione Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 settembre le donne incinte e in fase di allattamento potranno vaccinarsi alla Fabbrica del vapore di Milano senza prenotazione. Intanto in Lombardia sono state somministrate un totale di 13.613.213 di dosi.

Fontana: Open day per donne incinte e in allattamento

Il governatore lombardo, in collegamento con Aria Pulita su 7 Gold, ha spiegato che "la campagna vaccinale non si è mai fermata. Noi abbiamo continuato a vaccinare anche nel giorno di Ferragosto e stiamo cercando sempre di proporre delle nuove idee che vanno a raggiungere anche delle piccole ma importanti categorie". Fontana, prima di congedarsi, ha poi offerto ad esempio proprio l'iniziativa per le donne in dolce attesa, spiegando che "il 2 e 3 settembre è prevista una giornata straordinaria per le donne in stato interessante e in allattamento, che potranno andare a farsi vaccinare senza prenotazione alla Fabbrica del vapore".

Come procede la campagna vaccinale in Lombardia

In totale in Lombardia sono state somministrate 13.613.213 di dosi su 14.743.523 consegnate, per un totale del 92,3 per cento. La fascia d'età maggiormente protetta, ad oggi, è quella dei 50-59enni, dove 1.294.361 cittadini hanno ricevuto entrambi le dosi. Segue la fascia dei 40-49enni con il ciclo vaccinale completato per 1.054.263 cittadini. Poi, la fascia dei 60-69enni con 1.042.740 persone vaccinate, anche se all'appello ne mancano ancora due milioni. A seguire la fascia tra i 70 e i 79 anni, quella dai 30 ai 39, gli over 80, i ragazzi tra i 20 e i 29 e infine quella degli over 12, dove 286.515 giovani hanno completato il ciclo vaccinale.