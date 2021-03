“Se si consente l’asporto di bevande e drink si favoriscono gli assembramenti. Lo abbiamo detto e ripetuto al precedente governo così come all’attuale. Le uniche misure di restrizione sembrano riguardare le lezioni in presenza. Così non va”: a dirlo il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, in riferimento al nuovo Dpcm. Il sindaco di Bari ha criticato il fatto che si siano chiuse le scuole nelle zone rosse facendo al tempo stesso saltare il divieto di asporto dopo le 18. In realtà questo rimane in vigore per bar, ed è stato rimosso solo per enoteche e simili.