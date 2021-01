Torna a salire il numero dei contagi giornalieri da coronavirus in Italia dove i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 10.593 secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica del nostro Paese. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 in Italia i contagi sono 2.485.956. Nell’ultima giornata sono stati registrati 541 decessi per Covid per un totale di 86.422 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 1.917.117 (+19.256). I casi attualmente positivi sono 482.417 (-9.204), di cui 21.355 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.372. Ecco i numeri degli incrementi giornalieri regione per regione:

Lombardia: +1.230

Veneto: +746

Piemonte: +728

Campania: +976

Emilia Romagna: +993

Lazio: +1.039

Toscana: +346

Sicilia: +970

Puglia: +995

Liguria: +271

Friuli Venezia Giulia: +242

Marche: +291

Abruzzo: +152

Sardegna: +138

P.A. Bolzano: +559

Umbria: +275

Calabria: +232

P.A. Trento: +157

Basilicata: +58

Molise: +14

Valle d'Aosta: +2

Primi casi di variante brasiliana registrati anche in Italia, in Lombardia e Abruzzo, tutti riferiti a persone che rientravano dal Brasile. Fortunatamente buone notizie arrivano da Ema secondo la quale dai primi dati è confermato che i vaccini Pfizer e Moderna sono efficaci sulle varianti covid. Capua: "Il virus muta ma i vaccini rispondono". Il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri intanto ha chiesto colloqui con la commissione Ue per una azione congiunta contro i comportamenti inadempienti di Pfizer.

La presidente dell'Esecutivo europeo Von de Leyen: "Esigiamo che rispettino gli impegni". L'azienda farmaceutica Sanofi: "Aiuteremo Pfizer a produrre oltre 100 milioni di dosi". Attesa anche per il via libera a vaccino Astrazeneca ma Ema valuta l'ok per fasce di età perché ci sono troppi pochi dati sulla popolazione anziana. Nel mondo superati i cento milioni di casi, il Regno Unito primo Paese europeo a superare i 100mila morti covid, Johnson: "Dolore inesprimibile". Ancora proteste e scontri anti lockdown in Olanda. Merkel: "Molto difficile uscirne".