Un nuovo record di casi di coronavirus in Israele mette in allarme le autorità locali che hanno deciso così di far scattare un lockdown rafforzato. Nelle ultime 24 ore in Israele infatti si sono registrati 6.861 nuovi casi su quasi 60mila test effettuati e ci sono stati anche 24 decessi, per un totale di 1.309 da inizio emergenza. A preoccupare anche i ricoverati in gravi condizioni che sono 668 su una soglia massima prevista di 800 per gli ospedali. Per questo durante una riunione governativa straordinaria il governo israeliano ha approvato in nottata un lockdown ancora più' rigido rispetto a quello in vigore. Le nuove misure, che entreranno in vigore da venerdì e saranno valide fino alla fine delle feste ebraiche prevedono la chiusura dei servizi non essenziali, lo stop alle manifestazioni oltre un chilometro dalla propria abitazione e in non più di 20 persone.