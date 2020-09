In Italia i casi di Coronavirus sono 304.323 dall’inizio dell’epidemia (+1.786 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 1.640). Le persone guarite sono in totale 221,762 (+1,097 nelle ultime 24 ore, contro i 995 guariti di ieri). I morti sono 35.781 (+23, ieri erano 20). È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 24 settembre, reso noto dal Ministero della Salute e contenente l’aggiornamento dei dati riguardanti l’emergenza Covid-19. In Italia attualmente sono 46.780 i casi attivi (+666). Tra questi, 2.731 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 246 sono in terapia intensiva. (La Regione che registra più casi nelle ultime 24 ore è il Veneto, con 248 nuovi positivi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 108.019 (contro gli 103.696 di ieri), per un totale di 10.787.694 dall’inizio dell’epidemia.

In totale sono 304,323 i casi di Coronavirus in Italia. Qui di seguito i dati riportati nella tabella giornaliera, con l’incremento delle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 105.455 (+229)

Emilia-Romagna: 34.711 (+99)

Piemonte: 34.679 (+104)

Veneto: 26.402 (+248)

Lazio: 15.205 (+230)

Toscana: 14.216 (+156)

Liguria: 12.871 (+102)

Campania: 11.102 (+195)

Marche: 7.818 (+17)

Puglia: 7.304 (+73)

Sicilia: 6.359 (+125)

Trento: 5.806 (+23)

Friuli Venezia Giulia: 4.489 (+28)

Abruzzo: 4.266 (+17)

Bolzano: 3.471 (+66)

Sardegna: 3.386 (+20)

Umbria: 2.295 (+29)

Calabria: 1.896 (+9)

Valle d’Aosta: 1.287 (+3)

Basilicata: 678 (+9)

Molise: 627 (+4)