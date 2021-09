Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccini, ipotesi terza dose per tutti. Green pass obbligatorio anche al Quirinale e alla Camera

Ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.061 contagi e 63 morti. È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Il tasso positività è all'1,3%. Calano ricoveri in terapia intensiva e area medica. Tornano a salire oltre i 600 i contagi in Sicilia. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +450

Veneto: + 509

Campania: + 365

Emilia-Romagna: +257

Lazio: +291

Piemonte: +278

Sicilia: +414

Toscana: + 325

Puglia: + 196

Friuli-Venezia Giulia: +159

Marche: +102

Liguria: +79

Abruzzo: +59

Calabria: +200

P.A. Bolzano: +77

Sardegna: + 67

Umbria: +62

P.A. Trento: +38

Basilicata: + 37

Molise: +5

Valle d'Aosta: + 2

Atteso per oggi il monitoraggio della Cabina di Regia, possibili cambi di colore delle Regioni: al momento solo la Sicilia è in zona gialla. Prosegue la discussione sulla terza dose di vaccino a tutti dopo la somministrazione a immunodepressi, fragili, over 80 e personale sanitario. Il Green pass sarà obbligatorio anche al Quirinale e alla Camera, dal 15 ottobre certificazione verde in tutti i luoghi di lavoro. Draghi a Confindustria: "Sfida del governo è crescita post-Covid duratura". In programma la prossima settimana la valutazione del Cts su riapertura discoteche e aumento della capienza di cinema e teatri. Scuola, centinaia di classi tornano in Dad. Prosegue la campagna di vaccinazione: 83.383.557 dosi somministrate finora, 41.629.180 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 77,08 % della popolazione over 12, mentre 26.906 hanno ricevuto la terza dose, pari al 2,89 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo.

Nel mondo 230.567.044 casi e 4.728.496 morti. Secondo l'Ad di Moderna, Stéphane Bancel, "la pandemia finirà tra un anno". Negli Usa gli esperti Cdc approvano terza dose Pfizer per over 65 e fragili. Portogallo, dal primo ottobre via restrizioni per hotel e ristoranti.