Covid Campania, 348 nuovi contagi e 4 morti: bollettino di venerdì 24 settembre

Sono 348 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Altri 4 i decessi, stabili invece i ricoveri in ospedale, di poco sotto le trecento unità, con 18 persone in terapia intensiva e 268 nei reparti ordinari. Dati comunicati dall’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania.