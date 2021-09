Cinque insegnanti e due alunni positivi al Covid: chiusa una scuola ad Acerra, 300 bimbi in isolamento Si tratta del II Circolo Didattico Don Peppe Diana di Acerra, nella provincia di Napoli, chiuso fino al prossimo lunedì, 27 settembre: cinque gli insegnanti e due gli studenti che sono risultati positivi al Coronavirus; fortunatamente, hanno tutti sintomi lievi o sono asintomatici. Sono circa 300 i bambini in isolamento.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La scuola è ripartita in presenza da circa una settimana e ad Acerra, nella provincia di Napoli, c'è già un istituto chiuso a causa del Covid: si tratta del II Circolo Didattico Don Peppe Diana, dove cinque insegnanti e due alunni sono risultati positivi al Covid-19. Per questo, la dirigente scolastica ha optato per la sospensione delle lezioni fino a lunedì 27 settembre e per la chiusura dell'istituto, che è stato sottoposto a opportuna sanificazione. Sono circa 300 i bambini che studiano nell'istituto e che sono stati sottoposti a quarantena, mentre ai genitori è stato consigliato di sottoporsi al tampone per verificare l'eventuale presenza del virus.

Poco prima dell'inizio della scuola, una insegnante che accusava i sintomi di un forte raffreddore, si è sottoposta a tampone, che è poi risultato positivo. Anche un'altra docente, poco dopo, ha accusato gli stessi sintomi e anche il suo tampone, successivamente, è risultato positivo. Procedendo al tracciamento, in totale, sono come detto cinque gli insegnati e due gli studenti risultati positivi: fortunatamente, sono tutti asintomatici o presentano sintomi lievi.

Anche a Gricignano, nella provincia di Caserta, qualche giorno fa una scuola per l'infanzia è stata chiusa dopo che una maestra è risultata positiva al Sars-Cov-2. A disporre la chiusura, l'isolamento e il tracciamento dei contatti è stato il sindaco di Gricignao, Vincenzo Santagata, per consentire anche che i locali venissero sanificati.