Maestra positiva al Covid, chiusa scuola dell’infanzia a Gricignano (Caserta) Una scuola dell’infanzia di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta, è stata chiusa dopo che una maestra è risultata positiva Covid; la decisione del sindaco Santagata per sanificare l’intera struttura. In corso gli accertamenti per verificare eventuale contagio tra gli altri operatori scolastici e gli studenti.

A cura di Nico Falco

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico si registra il primo caso di Covid in una scuola che ha comportato la chiusura della struttura. Succede a Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta, dove una maestra di una scuola dell'infanzia è risultata positiva al virus Sars-Cov-2.

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Santagata, ha disposto immediatamente la chiusura del plesso scolastico per effettuare la sanificazione di tutta la struttura. In queste ore sono in corso gli accertamenti sui contatti della docente, per verificare una eventuale trasmissione del contagio sia ad altro personale scolastico sia ai piccoli alunni con cui è entrata in contatto nei giorni scorsi.

Asl Napoli 2, camper con vaccini in 23 scuole

Sono 23 le scuole dei territorio dell'Asl Napoli 2 Nord che hanno aderito alla campagna vaccinale organizzata dall'azienda sanitaria e dedicata al mondo della scuola, tra alunni, genitori e personale docente. Nella prossima settimana il tour toccherà gli istituti scolastici di Acerra, Pozzuoli – Monteruscello, Pozzuoli, Quarto, Giugliano e Crispano, in provincia di Napoli; l'elenco completo delle tappe verrà comunicato ogni settimana sul sito dell'Asl Napoli 2 Nord.

"La scelta della direzione strategica – si legge in una nota – punta sull'importanza della scuola come riferimento per le comunità del territorio, con l'obiettivo del coinvolgimento dei giovani alla vaccinazione contro il Covid 19 e accrescere la consapevolezza dei genitori. Significativi i risultati fin qui ottenuti grazie la campagna "Facciamo squadra", con il tour dei camper in azione nelle scuole operanti, con oltre duemila vaccinazioni già somministrate agli studenti dai 12 anni in su ed al personale scolastico presso le 12 scuole già visitate".