Covid Italia, news di oggi: cabina di regia e Cdm con nuove misure anti contagio per Natale e Capodanno

I Nuovi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo e le news di oggi, giovedì 23 dicembre. Oggi si riunisce la cabina di regia e il Cdm per le nuove misure anti contagio del Governo per Natale e Capodanno: verso mascherine all'aperto e super green pass sui luoghi di lavoro. Ipotesi di terza dose a tre mesi dalla seconda. Il green pass rafforzato valido solo 6 mesi. Nel Bollettino di ieri altri 36.293 contagiati e 146 morti con tassi di positività al 4,7%. Variante Omicron sempre più diffusa. Cinque Regioni e due province autonome in zona gialla, altre rischiano di finire in arancione entro Natale e Capodanno. Aifa ha approvato il vaccino Novovax dopo il via libera di Ema: è il quinto vaccino approvato. La campagna vaccinale fa registrare 48.2 milioni di vaccinati completi e 16.2 milioni di terze dosi

Nel mondo 277.1 milioni di casi e 5.3 milioni di morti. Per l'Oms, Omicron ormai in 106 Paesi e casi sottostimati. La Fda autorizza pillola Pfizer inUsa , è il primo trattamento orale anti covid. L'Ue: "Ondata di infezioni da Covid, aumentare urgentemente

i tassi di vaccinazione e di richiamo in tutta l'Ue". In Venezuela rilevati i primi 7 casi variante Omicron

