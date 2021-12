È morto per Covid Bartolomeo Pepe, l’ex senatore No Vax era ricoverato al Cotugno È morto l’ex senatore M5S Bartolomeo Pepe; sostenitore del movimento No Vax, era ricoverato al Cotugno di Napoli per Covid.

A cura di Nico Falco

È morto Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle. Il politico, sostenitore del movimento No Vax, era da alcuni giorni ricoverato nell'ospedale Cotugno di Napoli per Covid, gli era stata diagnosticata per una polmonite bilaterale interstiziale derivata dal virus Sars-Cov-2, era intubato e per i medici le sue condizioni erano molto gravi. La notizia del decesso annunciata l'agenzia di stampa Agi, che lo apprende da fonti del Movimento 5 Stelle confermate da fonti sanitarie.

Pepe, dall'elezione a senatore all'abbandono del Movimento 5 Stelle

Nato a Napoli nel 1962, Pepe era stato candidato alle elezioni comunali di Casalnuovo, comune della provincia in cui viveva, nella lista "Per il Bene Comune", a sostegno del medico Antonio Marfella come candidato sindaco. Alle Politiche del 2013 era stato candidato al Senato della Repubblica, in Campania, dal Movimento 5 Stelle ed era stato eletto nella XVII legislatura. Un anno dopo, nel 2014, i contrasti col Movimento che lo avevano portato, il 27, all'abbandono e al passaggio al Gruppo Misto. Nel gennaio 2015 aveva aderito alla Federazione dei Verdi. Nel giugno dello stesso anno aveva abbandonato il gruppo misto per aderire a quello parlamentare di centrodestra "Grandi Autonomie e Libertà – Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro".

Il sostegno alle teorie complottistiche e No Vax

Bartolomeo Pepe è stato un forte e seguito sostenitore di diverse teorie del complotto, da quelle delle scie chimiche a quelle del controllo globale attuato con elettrodomestici e oggetti di uso comune a quelle del sangue dei bambini usato per ringiovanire gli anziani. In particolare, ha abbracciato e si è fatto promotore di diverse teorie antivacciniste: nel 2016 è tra gli organizzatori della proiezione (poi annullata) del documentario "Vaxxed", del medico radiato Andrew Wakefield, basato sulla correlazione (smentita) tra autismo e vaccini.

Negli ultimi tempi tramite i suoi profili social (oggi scomparsi) si era più volte scagliato contro i vaccini, criticando aspramente le decisioni del Governo sull'obbligo vaccinale per i bambini e riconducendo tutto alla teoria del complotto di Big Pharma. Successivamente aveva avuto lo stesso atteggiamento nei confronti dei vaccini anti Covid-19 e verso le misure anti contagio; un anno fa, agli inizi della pandemia, aveva definito la Covid una "ridicola isteria".

Morto l'ex senatore Bartolomeo Pepe, era ricoverato per Covid al Cotugno

Pepe era stato ricoverato sabato scorso per insufficienza respiratoria e gli era stato applicato un casco per la ventilazione. Le sue condizioni di salute erano però peggiorate rapidamente ed era stato necessario intubarlo. Oggi, il decesso.