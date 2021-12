Covid Campania, 3.599 contagi e 9 morti: bollettino di giovedì 23 dicembre 2021 Sono 3.599 i nuovi casi di positività a Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 6,13% in regione. Salgono a 494 i ricoverati per Covid.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 3.599 i nuovi contagi Covid in Campania nelle ultime 24 ore, su 58.660 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici nei laboratori regionali. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano sull'andamento epidemiologico. Il tasso di positività sale così al 6,13% in regione, uno dei più alti di tutto l'anno ormai giunto alla fine.

Altri 9 invece i decessi registrati: di questi, 7 nelle ultime 48 ore ed altri 2 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Le terapie restano stabili: 494 ricoverati per Covid in tutta la Campania, di cui 31 in terapia intensiva e 463 nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 31

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 463

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

L'enorme impennata di contagi ha fatto sì che le Aziende Sanitarie Locali della Campania stiano già correndo ai ripari. Ad Avellino, riaperto il Covid Center dell'ospedale San Giuseppe Moscati: per ora sono stati attivati 28 posti letto di degenza ordinaria/sub-intensiva e 6 posti letto in terapia intensiva per fronteggiare l'aumento dei ricoverati, la stragrande maggioranza dei quali tutti non vaccinati. E Vincenzo De Luca invita ancora una volta alla prudenza in vista delle festività di Natale e Capodanno. "Abbiamo già numeri da zona arancione", ha tuonato il presidente della Campania, chiedendo la massima attenzione a tutti i cittadini.