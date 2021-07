Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid, salgono i ricoveri, Brusaferro: “Vaccini unica via per la normalità”. Nuovo decreto su colori Regioni e Green pass

Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave, e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus, "come se in guerra si invitassero le persone a disertare". Ne è convinto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervistato dal Corriere della Sera sulle parole di Salvini che aveva dichiarato che vaccinare i giovani non serve e che è "demenziale minacciare con l’ago un diciottenne". Zingaretti favorevole anche all'estensione del green pass: "Se tu hai diritto a non vaccinarti, io ho diritto ad andare allo stadio o a cena fuori in piena sicurezza" dice il governatore. Quanto all’obbligo vaccinale, in estreme condizioni non si deve aver paura di introdurre misure straordinarie ed eccezionali almeno per un periodo transitorio e per alcune categorie.