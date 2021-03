Le novità sull'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.114 contagi su 170.633 tamponi e si sono registrati altri 246 morti per Covid. È quanto emerge dall'ultimo bollettino di ieri, lunedì 1 marzo, mentre l'Iss conferma l'aumento dell'incidenza tra i giovani under 20. La regione che ha fatto registrare il maggior incremento giornaliero di casi è la Lombardia. Ecco, di seguiti, i numeri regione per regione:

Lombardia: +2.135

Veneto: +603

Piemonte: +1.155

Campania: +1.896

Emilia Romagna: +2.597

Lazio: +1.044

Toscana: +877

Sicilia: +478

Puglia: +631

Liguria: +309

Friuli Venezia Giulia: +172

Marche: +446

Abruzzo: +199

Sardegna: +45

P.A. Bolzano: +121

Umbria: +79

Calabria: +151

P.A. Trento: +57

Basilicata: +75

Molise: +41

Valle d'Aosta: +3

Oggi giornata decisiva per il nuovo Dpcm. Tra le novità, spostamenti, seconde case, visite ai parenti e apertura dei parrucchieri in zona rossa. Nodo chiusura delle scuole: per il Cts vanno chiuse in zona rossa ma è scontro sulle misure da adottare in zona arancione. Intanto, Draghi ha sostituito Domenico Arcuri con il generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario straordinario per l'emergenza Covid. Aumentano i mini lockdown: si valuta la zona rossa per Bologna mentre in fascia arancione rafforzato sono finite Cremona, provincia Como e altri 50 comuni della Lombardia. prosegue la campagna di vaccinazione: 4.354.008 sono le dosi al momento somministrate in Italia, mentre 1.411.663 di persone hanno già ricevuto il richiamo. Da regno Uniti: alta protezione sugli anziani dopo una dose dei vaccini AstraZeneca e Pfizer.

Nel mondo i contagi tornano a salire dopo due mesi: i contagi sono 114.428.987 e oltre due milioni e mezzo i morti. Ancora emergenza in Brasile, dove nell'ultima settimana è stata registrata una media di 1200 decessi al giorno, mai così alti dall'inizio della pandemia.