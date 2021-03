Pub e bar potranno vendere bevande d'asporto dopo le 18. La novità è stata inserita nel nuovo Dpcm appena firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile, comprese le vacanze di Pasqua. Oltre alle novità sulle scuole, chiuse in zona rossa e nelle altre zone in caso di incidenza superiore ai 250 contagiati su 100mila abitanti in sette giorni, sui cinema e teatri, che riapriranno a fine marzo in zona gialla, e sui parrucchieri e barbieri chiusi in zona rossa, spunta anche l'eliminazione del divieto di asporto dalle 18 in poi per i locali che vendono solo bevande.

Nel comunicato diramato da Palazzo Chigi si legge: "In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto". Torna la possibilità di vendere bevande da asporto, ma anche il divieto a consumarle sul posto. Inoltre la nuova misura sarà valida, dal 6 marzo, in tutte le zone: gialla, arancione e anche rossa. Pub e bar potranno rimanere aperti per effettuare servizio di asporto fino alle 22, quando scatterà il coprifuoco (confermato anche da questo Dpcm), mentre per le consegne a domicilio non ci sono limiti di orario.

Si tratta di un passo importante rispetto alla decisione presa dal governo Conte due per quella che venne chiamata "stretta alla movida". La scelta fu presa perché non sempre chi comprava bevande da asporto si spostava per consumarle, creando, a volte, degli assembramenti davanti o intorno ai locali, indipendentemente dalla volontà degli esercenti. Anche in questo caso, con la reintroduzione della possibilità di vendere bevande da asporto dopo le 18, c'è il divieto a consumarle "sul posto".