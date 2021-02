Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: somministrati oltre due milioni di dosi di vaccini. Zampa: “70% italiani vaccinati dopo l’estate”

Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, martedì 2 febbraio 2021. Ieri 7.925 nuovi contagi su 142.419 test e 329 morti. Il tasso di positività sale al 5,6%. Nuova circolare del ministero della Salute sulla diffusione delle varianti: priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi sospetti confermati da variante e identificare sia i contatti ad alto rischio che quelli a basso rischio. Oltre due milioni di dosi di vaccino somministrate. Tornano a pieno ritmo le forniture di vaccini all’Ue. Ursula von der Leyen: “Entro l’estate immunizzeremo il 70% degli europei”. In Lombardia è in arrivo Guido Bertolaso come coordinatore del piano vaccinale per la fase 2. In tilt il sito delle prenotazioni per over 80 nel Lazio. Da lunedì quasi tutta Italia è in zona gialla, anche Lombardia e Lazio, ma resta lo stop agli spostamenti tra Regioni, studenti di scuole superiori tornano in classe. Allarme assembramenti, scontro Cts-Anci. A Rivoli scoperta festa clandestina con 80 persone. Nel mondo oltre 102 milioni di contagi e 2,2 milioni di morti. Oms: casi in calo ma non abbassare la guardia. Usa superano i 26 milioni di casi di Coronavirus. Allarme ‘variante Sudafrica’ nel Regno Unito, già alle prese con l’aggressività della variante inglese Covid. Israele fornirà ai palestinesi 5mila dosi di vaccino contro il Coronavirus. Proteste contro restrizioni in diversi Paesi.