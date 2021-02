Sono 912 i casi di Coronavirus registrati in Lombardia su 22.699 tamponi effettuati nella giornata di oggi martedì 2 febbraio. È quanto emerge dal bollettino diramato dal ministero della Salute. Ieri erano stati registrati 1.093 nuovi casi di Coronavirus su 17.151 tamponi complessivi (nel totale sono calcolati anche i test rapidi antigenici, oltre ai tamponi molecolari). In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 5.705.263 tamponi. Aumenta il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 63 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 58 decessi), per un totale dall'inizio della pandemia di oltre 27mila decessi (27.213) nella sola Lombardia, tenendo conto solo di quelli ufficiali.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Sul fronte dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è peggiorato: sono 3.544 (più 55) le persone in degenza ordinaria (ieri erano 3.489). Diminuisce, invece, il totale delle persone in terapia intensiva: sono 361, ovvero 10 in meno rispetto a ieri quando erano 371. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 466.287: nelle ultime 24 ore sono 2.765 le persone che hanno superato la malattia.

La situazione nelle province Lombarde

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 313 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano. Sono 45 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 66 in quella di Varese, 114 in provincia di Brescia, 67 in quella di Como e 80 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 16 nuovi contagi, mentre sono 35 quelli a Lecco e 25 i nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 17. In provincia di Sondrio 50 casi. Infine, sono 52 i casi in provincia di Mantova.

Respinta la mozione di sfiducia contro Fontana

Nella mattinata di oggi, il Consigilio regionale ha respinto la mozione di sfiducia depositata nei giorni scorsi dall'Opposizione nei confronti del presidente della Lombardia Attilio Fontana. Il governatore era finito nuovamente al centro delle polemiche a causa del presunto errore di trasmissione dei dati relativi all'epidemia da Covid all'Istituto Superiore di Sanità.