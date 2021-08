Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid. Aumentano terapie intensive e ricoveri, Fauci ribadisce: “I vaccini funzionano”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 2 agosto. Nell'ultimo bollettino 5.321 nuovi casi e 5 morti per Coronavirus. Il tasso di positività ora è al 3,2%. Salgono terapie intensive e ricoveri. Iss: balzo dei contagi nei maschi under 40 è anche effetto degli Europei di calcio. Attacco hacker al Centro elaborazione dati del Lazio. Variante Delta ormai dominante quasi al 95%. Il green pass verrà esteso ad aerei, navi e treni a lunga percorrenza. Continua la campagna di vaccinazione in Italia: somministrate finora 68.742.231 dosi e 36.195.222 persone hanno completato il ciclo vaccinale. Locatelli (Cts) sul vaccino: "Immunizzare gli adolescenti è decisivo". Oltre 16 milioni italiani senza nemmeno una dose. Anthony Fauci, il super esperto americano: "I vaccini funzionano". Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei preparati.

Nel mondo oltre 198 milioni di casi Covid e 4.22 milioni di decessi. L'allarme degli esperti UK: potrebbe arrivare variante Covid in grado di uccidere un contagiato su 3. Cuba, nuova giornata record per contagi e deceduti. Il Brasile a un passo dai 20 milioni di contagiati da inizio pandemia. In Cina 98 nuovi casi, focolaio vicino a Nanchino. Australia, Queensland prolunga lockdown contro variante Delta. A Tokyo aumentano i nuovi casi legati alle Olimpiadi.

