Bollettino Coronavirus Italia, oggi 3.190 casi su 83.223 tamponi e 23 morti: i dati di lunedì 2 agosto Sono 3.190 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I morti sono 23 per un totale di 128.088 decessi dall’inizio della pandemia. È quanto è emerso dal bollettino di oggi, lunedì 2 agosto, diffuso dal ministero della Salute. I test effettuati nell’ultima giornata sono stati 83.223. Il tasso di positività si attesta al 3,8%.

Sono 3.190 i nuovi contagi registrati nella ultime 24 ore in Italia. Nella giornata di ieri erano stati diagnosticati 5.321 casi di Coronavirus. I morti dell'ultima giornata sono stati 23, per un totale di 128.088 decessi dall’inizio dell'emergenza di Covid-19 in Italia. Questi i dati dell'ultimo bollettino sull'emergenza Coronavirus di oggi, domenica 1 agosto, diffuso dal ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi positivi accertati nel nostro Paese sono stati 4.358.533. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 83.223 test, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 3,8%. Gli attualmente positivi sono 93.017. I guariti dall'inizio della pandemia sono 4.137.428.

I nuovi casi Regione per Regione

Sale a 4.358.533 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Qui di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e i numeri degli incrementi Regione per Regione:

Lombardia: +326

Veneto: +460

Campania: + 194

Emilia-Romagna: +560

Piemonte: +138

Lazio: +292

Puglia: +66

Toscana: +452

Sicilia: +262

Friuli-Venezia Giulia: +22

Marche: + 65

Liguria: +40

Abruzzo: +25

P.A. Bolzano: +3

Calabria: +67

Sardegna: +178

Umbria: +22

P.A. Trento: +12

Basilicata: +31

Molise: +0

Valle d'Aosta: +2

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati oggi in Italia in totale, tra test molecolari e antigenici, sono stati 83.223. Il tasso di positività si attesta al 3,8%.

Ricoveri e terapie intensive

Per quanto riguarda il numero di pazienti Covid ricoverati con sintomi in ospedale sono 116 in più rispetto a ieri. I posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva invece sono 19 in più. Il totale dei ricoverati sale a 2.070 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 249.

A che punto sono le vaccinazioni in Italia

Sulla base dell’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia sono state 68.916.310 le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o hanno comunque completato il ciclo vaccinale sono 32.676.131, corrispondenti al 60,50% della popolazione con più di 12 anni.