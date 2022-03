Le notizie sul Covid in Italia e nel mondo: dal 1° maggio addio al Green Pass, balzo dei contagi in Germania e Corea del Sud

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid-19 di oggi, giovedì 17 marzo. Continuano a essere alti i numeri dei nuovi contagi e dei decessi covid in Italia. Nell’ultimo bollettino registrati 78.895 i nuovi casi da Coronavirus in Italia a fronte di 529.882 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 15,1% (+0,3%). I morti covid nell'ultima giornata sono 128. Di seguito la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +8.670

Veneto: +6.829

Emilia Romagna: +3.682

Campania: +8.370

Lazio: +9.504

Piemonte: +2.967

Toscana: +5.529

Sicilia: +6.230

Puglia: +8.559

Liguria: +1.572

Friuli-Venezia Giulia: +1.241

Marche: +2.889

Abruzzo: +2.208

Calabria: +4.008

P.A Bolzano: +648

Umbria: +2.522

Sardegna: +2.411

P.A Trento: +393

Basilicata: +1.022

Molise: +292

Valle d'Aosta: +76

Nel bollettino di ieri registrati 78.895 nuovi casi e 128 morti. Ieri CdM per nuovo decreto covid: stop allo stato di emergenza da fine marzo. Mascherine e pass via a maggio. Smart working nel privato fino al 30 giugno. Report Gimbe: salgono casi covid e frena il calo dei ricoveri per Omicron 2 e per calo protezione vaccinale. Ricciardi: "Senza protezioni al chiuso si rischia nuova ondata Covid".

Omicron 2 spaventa il mondo, boom di casi in Germania e Corea del Sud.