Speranza firma l’ordinanza: altre tre Regioni in zona bianca dalla prossima settimana A partire da lunedì prossimo, il 21 marzo, altre tre Regioni tornano in zona bianca. A poco meno di due settimane dall’eliminazione dell’impianto a colori resta solo una Regione in zona gialla. Ecco l’ordinanza del ministro Speranza.

A cura di Tommaso Coluzzi

Da lunedì prossimo quasi tutta l'Italia sarà in zona bianca. Dal punto di vista delle regole cambia poco, ormai lo sappiamo, ma è un buon segnale che arriva soprattutto dagli ospedali. Gli indicatori del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità di oggi sono in risalita per quanto riguarda incidenza di casi Covid e indice Rt, ma continuano a calare i tassi di occupazione dei posti letto nelle strutture sanitarie. Perciò – a due settimane dalla eliminazione definitiva dei colori delle Regioni – il ministro Speranza ha firmato una delle sue ultime ordinanze in merito, che sposta dalla zona gialla alla zona bianca alcune Regioni. Vediamo quali e cosa cambia.

Le Regioni in zona bianca da lunedì 21 marzo

L'ordinanza appena firmata dal ministro Speranza prevede che da lunedì 21 marzo Calabria, Lazio e Marche tornino in zona bianca. In questo modo, a partire dalla prossima settimana, l'unica Regione in zona gialla sarà la Sardegna, mentre il resto d'Italia sarà tutto in zona bianca. La decisione del ministro della Salute è arrivata, come di consueto, sulla base dei dati del monitoraggio Iss di questa mattina, che ha evidenziato un'ulteriore riduzione della pressione sugli ospedali.

Cosa cambia tra zona gialla e zona bianca

Tra zona gialla e zona bianca, ormai da diversi mesi, non ci sono differenze. L'impianto di regole stabilito decreto dopo decreto dal governo si basa ormai interamente sul green pass, che sia base o rafforzato. I colori delle Regioni, infatti, saranno eliminati dal 1° aprile. Il dato più importante, però, è che le Regioni che passano in zona bianca hanno visto ridursi ulteriormente la pressione sugli ospedali. Per il resto le misure restrittive non cambiano, e dal primo maggio in poi – secondo quanto stabilito dal calendario del governo – saranno abbandonate definitivamente.