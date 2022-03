Finti vaccini Covid ai No-Vax a Napoli per 150 euro, arrestata operatrice sociosanitaria Terzo arresto nell’inchiesta sulle vaccinazioni simulate a Napoli: ai domiciliari una oss, avrebbe indirizzato i novax verso l’infermiere e l’operatore socio sanitario arrestati a gennaio.

Scatta il terzo arresto nell'indagine sulle finte inoculazioni del vaccino anti Covid nell'hub Fagianeria di Capodimonte, a Napoli: ai domiciliari una operatrice socio sanitaria, accusata di avere indirizzato un numero di persone non ancora definito verso i due complici, già arrestati a fine gennaio, che in cambio di 150 euro fingevano di somministrare il vaccino in modo da far ottenere il green pass. La terza arrestata, Mariapia Girardi, è accusata di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e falso in atto pubblico.

All'hub Fagianeria le finte somministrazioni per 150 euro

Le manette, in esecuzione di una ordinanza applicativa della custodia cautelare, sono scattate nell'ambito dell'inchiesta, condotta dai carabinieri del Nas e coordinata dalla Procura di Napoli, che il 26 gennaio scorso aveva portato all'arresto di Giuliano Di Girolamo e Rosario Cirillo, entrambi dipendenti dell'Asl Napoli 1 e impegnati nella campagna vaccinale; secondo quanto appurato dai militari Cirillo, operatore socio sanitario, si occupava del reclutamento dei "clienti", e incassava i 150 euro, e li indirizzava verso Di Girolamo, infermiere professionale, che materialmente effettuava la finta inoculazione, spesso spruzzando il farmaco nel batuffolo di ovatta.

Le indagini erano partite grazie alla denuncia di un medico, che aveva notato anomalie nella procedura di somministrazione; i carabinieri avevano quindi installato le telecamere nell'hub vaccinale di Capodimonte e specificamente nella postazione dove solitamente era impegnato Di Girolamo. Secondo le risultanze investigative erano state almeno una trentina le persone che avevano ottenuto la certificazione verde in questo modo; tra loro anche sanitari e personale scolastico. Agli inizi di febbraio l'Asl aveva revocato il green pass per gli indagati.

Finti vaccini a Napoli, accusa di epidemia colposa

Rosario Cirillo e Giuliano Di Girolamo erano stati arrestati a fine gennaio in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. A metà febbraio, durante l'udienza davanti al Tribunale del Riesame, la loro posizione si è aggravata: il pm Henry John Woodcock ha contestato per entrambi anche l'accusa di epidemia dolosa. La nuova accusa si basa su una informativa dei carabinieri depositata nei giorni precedenti: un professore e una dipendente ministeriale, entrambi "clienti" della coppia e indagati, potrebbero avere contagiato rispettivamente due allievi e due colleghi.