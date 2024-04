video suggerito

Passeggia per strada nel cuore di Napoli, addosso ha un chilo di droga: arrestato 27enne L’uomo, durante un controllo, è stato trovato in possesso di un chilo di marijuana mentre passeggiava a due passi da piazza Municipio, nel cuore di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Passeggiava tranquillamente per strada, nonostante addosso avesse un chilo di droga: un giovane di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel cuore di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, sabato 20 aprile, gli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea, durante servizi mirati, si sono imbattuti nel 27enne, che stava passeggiando in via San Giacomo, a due passi da piazza Municipio e dal Comune di Napoli.

L'atteggiamento sospetto del 27enne ha indotto i poliziotti a perquisirlo: l'uomo è stato trovato in possesso di una busta contenente 10 confezioni contenenti complessivamente oltre un chilo di marijuana; inoltre, in un pacchetto di sigarette, gli agenti hanno rivenuto 10 grammi di hashish, oltre a 200 euro in banconote di vario taglio, rinvenute accartocciare nelle tasche dei pantaloni.

Così, al termine delle formalità, il 27enne, originario di Formia, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.