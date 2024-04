Teneva cocaina e crack nel guardrail a bordo strada: l’insolito nascondiglio dello spacciatore, arrestato

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Pur non vivendo a Teano, da giorni girovagava per il centro della cittadina della provincia di Caserta, a bordo della sua Fiat Panda. Come se non bastasse, l'uomo sostava continuamente davanti a un guardrail al margine della strada in via Zanni, nella frazione Borgonuovo. E così i carabinieri della stazione di Vairano Scalo, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di controllarlo, scoprendo che in realtà quel guardrail veniva utilizzato come base per la sua attività di spaccio, nascondiglio per la droga: un 37enne di origine albanese, residente a Succivo, è stato così arrestato dai militari dell'Arma.

Il 37enne è stato sorpreso mentre maneggiava un barattolo di vetro, nascosto proprio dietro la struttura metallica del guardrail: alla vista dei carabinieri, l'uomo ha tentato la fuga a bordo della sua automobile, ma è stato presto raggiunto dai militari. Nel corso della perquisizione, estesa anche al veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 105 dosi di cocaina e 4 dosi di crack; inoltre, il 37enne possedeva anche 755 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, dunque, l'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio; il 37ene è stato portato nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Caserta, dove è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.