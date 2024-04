Chili di droga nascosti in casa e in auto, arrestato uno spacciatore a Boscoreale

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Circa cinque chili di droga nascosti tra automobile e casa: è la scoperta dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata nel comune limitrofo di Boscoreale, nella provincia vesuviana di Napoli. A finire in manette un 47enne del posto, fermato per un controllo in via Montessori: l'uomo è stato trovato in possesso di circa 548 grammi di marijuana, già suddivisa in 5 sacchetti sigillati, all'interno della propria automobile. Estesi i controlli all'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno poi ritrovato altri tre chili di "erba", nonché 14 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. Alla fine, per lui sono scattate le manette: dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Non è stato l'unico controllo della serata: a Somma Vesuviana sono stati fermati un 19enne ed un 17enne anche loro per detenzione di droga a fini di spaccio. Un militare libero dal servizio ha notato i due giovani girare in auto lungo via Don Minzoni, e il fatto che i due stessero ripercorrendo la stessa strada di continuo ha fatto scattare un campanello d'allarme. Tenendoli d'occhio, il militare ha contattato la centrale operativa: bloccata la vettura, addosso ai due sono state trovate 21 dosi di cocaina e 395 euro in contanti. Per il 19enne, incensurato e del posto, sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per il 17enne è stato disposto il riaffidamento ai genitori.

In una terza operazione, stavolta a Bagnoli, nella zona occidentale di Napoli, i carabinieri hanno notato due persone in una Smart lungo viale della Liberazione, visibilmente "agitati" alla vista dei militari dell'Arma. Dopo una perquisizione, è emerso che i due fossero in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana e 350 euro in contanti, oltre che di un bilancino di precisione. Entrambi sono stati arrestati e portati in carcere in attesa di giudizio: in casa di uno dei due, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati trovati altri 170 grammi sempre di marijuana.