In casa nascondono 150 chili di droga, armi e più di 120mila euro: arrestati marito e moglie Accade a Mariglianella, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato una coppia di coniugi, un uomo di 31 anni e una donna di 32. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Doveva essere una normale attività volta al contrasto del contrabbando di sigarette quella che ha portato i carabinieri al sequestro di droga, armi, soldi e all'arresto di un uomo e una donna, marito e moglie. Nella serata di ieri, martedì 9 luglio, i militari di Castello di Cisterna vanno a Mariglianella, nella provincia di Napoli, per controllare l'abitazione di una coppia di coniugi, lei 32 anni incensurata, lui 31 con qualche piccolo precedente proprio per contrabbando di sigarette. E infatti, in casa i carabinieri trovano circa 3 chili e mezzo di "bionde" di contrabbando. L'atteggiamento sospetto di marito e moglie, però, induce i militari dell'Arma ad approfondire il controllo.

È così che i carabinieri, nella casa dei due coniugi, hanno scoperto 152 chili di hashish marchiata "La Mousse", quasi 2 chili di marijuana, una pistola calibro 9, una pistola semiautomatica calibro 7,65, una mitragliatrice Imi Uzi, 150 proiettili di vario calibro, un Rolex, 4 coltelli e un bilancino di precisione. Rinvenuti e sequestrati, inoltre, 126.860 euro in contanti. Al termine delle operazioni, marito e moglie sono stati arrestati e portati in carcere; le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale coinvolgimento in fatti di sangue o altri delitti.