Lite in casa, l'ospite tira fuori il coltello e pugnala la moglie davanti al marito a Salerno Lite violenta in casa in via Paolo De Granita a Salerno. L'ospite ha accoltellato la moglie davanti al marito. Denunciato dalla polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lite in casa a Salerno. Un 25enne ospite di due coniugi, al culmine del diverbio, estrae il coltello e colpisce al braccio sinistro la moglie davanti al marito. La vittima, una donna di 40 anni, è stata costretta a ricorrere alle cure mediche ospedaliere. Soccorsa e trasportata all’ospedale San Leonardo per le cure del caso, le è stata riscontrata una ferita lacero contusa al braccio che è stata giudicata guaribile in dieci giorni. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno, che indagano sulla vicenda.

Lite in casa la sera di Giovedì Santo a Salerno

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, nella serata di Giovedì Santo, 17 aprile scorso, sarebbe scoppiata una lite violenta tra tre cittadini dello Sri Lanka in via Paolo De Granita a Salerno. Erano circa le ore 23,00, quando nell'appartamento si sono levate grida e frastuoni. L'episodio ha coinvolto una coppia di coniugi e un connazionale loro ospite il quale, secondo la ricostruzione dei fatti, al culmine del diverbio ha estratto un coltello da cucina colpendo la donna al braccio sinistro procurandole una ferita lacero contusa.

Denunciato l'aggressore: ha 25 anni

Gli agenti della volante accorsi sul posto hanno identificato l’aggressore, un cittadino dello Sri Lanka di 25 anni, che è stato denunciato per lesioni gravi e porto abusivo di arma da taglio. La vittima, una donna di 40 anni, è stata soccorso dall'ambulanza del 118 e dopo aver ricevuto le prime cure mediche del caso è stata portata al Pronto Soccorso ospedaliero. Sono in corso accertamenti per capire le motivazioni dell’aggressione.